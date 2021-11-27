Жители Перми и Березников жалуются на стаи волков

Из-за волков в поселениях часто пропадают собаки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Пермского края жалуются на волков, которые ходят около поселений. По словам пермяков, волки загрызли уже несколько собак.

«На днях видели 4-х волков в очень опасной близости от города Перми (10 км, за северным кладбищем). Лыжники, просто гуляющие с собачками и жители близлежащих поселков, берегите себя и своих питомцев», — пишет один из пользователей в группе «Подслушано Пермь». Другие пользователи в комментариях пишут, что раньше в этом месте волков не наблюдали, а люди сами виноваты, что их привлекли.

Жалуются на проблему и в селе Никулино в Добрянском округе. Там постоянно замечают стаи волков, из-за которых пропадают собаки, также жители боятся выйти из домов в темное время суток. В Александровском городском округе волков замечают почти в каждом поселении, где они постоянно загрызают собак. Местные жители опасаются начала нападения на людей.

Лесные хищники не обходят стороной и второй по величине город края Березники. Жители микрорайона «Усольский» сообщают в соцсетях, что часто видят волка у местного МФЦ в темное время суток, а иногда даже днем. Жалуются на волков и жители поселков Лемзер, Расцветаево, Дзержинец, Мыслы, что недалеко от Березников. По словам местных жителей, хищники задрали уже несколько собак.