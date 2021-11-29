ХК «Автомобилист» уволил главного тренера

Канадский тренер отработал в Екатеринбурге 1,5 года Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Билл Питерс покинул пост главного тренера екатеринбургского ХК «Автомобилист» спустя 1,5 года работы. Об этом сообщается на сайте клуба.

«ХК „Автомобилист“ принял решение о прекращении сотрудничества с канадским специалистом Биллом Питерсом. Тренер, который возглавлял команду на протяжении полутора лет, покидает „Автомобилист“. Мы благодарим Билла за работу в нашем клубе и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры!», — говорится на сайте.

Новым главным тренером стал Николай Заварухин. Ранее он был ассистентом канадского специалиста. В «Автомобилист» Заварухин пришел из «Сибири», где проработал в течение двух лет главным тренером. ХК «Автомобилист» проиграл 7 из 10 последних матчей и располагается на восьмой строчке таблицы КХЛ.