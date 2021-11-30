Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила принял решение заменить экс-сотруднику ДПС Москвы Артуру Косицыну год в колонии на исправительные работы. Прокуратура потребовали отменить это решение, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила по ходатайству осужденного заменил Артуру Косицыну неотбытую часть наказания в виде 1 года 18 дней лишения свободы на более мягкий вид наказания — принудительные работы на оставшийся срок», — сообщили в пресс-службе. Прокуратура подала апелляцию на это решение в Свердловский областной суд.
В ведомстве считают, что Косицын не восполнил ущерб, который принес жертвам. Представитель прокуратуры убежден, что осужденный опасен для общества, и, покинув колонию, продолжит вести противоправный образ жизни.
Ранее Нагатинский районный суд Москвы приговорил Косицына к 14 годам лишения свободы за изнасилование и другие преступления. Жертвами маньяка были девушки от 20 до 25 лет. Он подкарауливал их в лифтах. Следствие считало, что Косицын изнасиловал 27 девушек в Москве.
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