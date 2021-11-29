Семья пермских рестораторов продает роскошный особняк с бассейном

В доме есть собственный крытый бассейн (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми выставлен на продажу трехэтажный особняк с бассейном, построенный по индивидуальному проекту. Владельцы оценивают его в 100 млн рублей.

«В отделке стен использован натуральный гобелен, гипсовая лепнина, венецианская штукатурка. Лестницы выполнены из ценных пород дерева. Полы натуральные деревянные из массива мербау и палисандра. Авторская роспись потолков, люстры Swarovski», — указано в объявлении на сервисе Avito.

Продавцом особняка выступает компания «Город кофе», которая управляет в Перми сетью кофеен. По данным Росреестра, собственником недвижимости является Валентина Старожук, супруга управляющего сетью «Кофе-сити» Алексея Старожука, отмечает «Коммерсант — Прикамье». В 2018 году собственники попытались продать бизнес за 70 млн рублей, но пока продано только одно из заведений.

Дом расположен в микрорайоне Верхняя Курья Avito