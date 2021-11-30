30 ноября 2021
29 ноября 2021

На стройке дома, который критиковал Махонин, произошло ЧП

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, горького 86, новостройка на горького
На пешеходов упали ворота ограждения стройплощадки Фото:

На строительной площадке по ул. Горького, 86 в Перми произошел несчастный случай. В аккаунте «ДТП и ЧП Пермь» в Instagram опубликовано видео, на котором на проходящих мимо людей падают ворота ограждения.

«У девушки предварительно переломы обеих рук, у молодого человека — сотрясение. Обоих отвезли в МСЧ 9», — говорится в сообщении. Представитель ООО «Специализированный застройщик «Максима Горького, 86», которое ведет строительные работы, пояснил URA.RU, что организация «разбирается в случившемся».

URA.RU ранее писало, что данную стройку раскритиковал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он указал на то, что девелопер захватил часть тротуара, а также увеличил высотность. Комментируя действия чиновников мэрии, которые выдавали разрешения на стройку, он предположил коррупционную составляющую. После этого строительство было приостановлено, однако в ноябре работы на площадке возобновились.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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