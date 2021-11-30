На стройке дома, который критиковал Махонин, произошло ЧП

На строительной площадке по ул. Горького, 86 в Перми произошел несчастный случай. В аккаунте «ДТП и ЧП Пермь» в Instagram опубликовано видео, на котором на проходящих мимо людей падают ворота ограждения.
«У девушки предварительно переломы обеих рук, у молодого человека — сотрясение. Обоих отвезли в МСЧ 9», — говорится в сообщении. Представитель ООО «Специализированный застройщик «Максима Горького, 86», которое ведет строительные работы, пояснил URA.RU, что организация «разбирается в случившемся».
URA.RU ранее писало, что данную стройку раскритиковал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он указал на то, что девелопер захватил часть тротуара, а также увеличил высотность. Комментируя действия чиновников мэрии, которые выдавали разрешения на стройку, он предположил коррупционную составляющую. После этого строительство было приостановлено, однако в ноябре работы на площадке возобновились.
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