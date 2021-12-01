Сторонники Жириновского добиваются отставки мэра в Пермском крае

Пермское отделение ЛДПР обратилось к губернатору Дмитрию Махонину с просьбой проверить деятельность главы Уинского округа (Пермский край) Алексея Зеленкина. Основанием послужили жалобы местных жителей на мэра. В обращении (имеется в распоряжении URA.RU) за подписью координатора реготделения партии Константина Бусовикова говорится, что причиной является «отсутствие решений застаревших проблем».
Среди них — перебои с водоснабжением в селе Уинское, прорывы сетей, которые приводят к провалам на дорогах, несанкционированные свалки. Жители жалуются на портал «Управляем вместе», им приходят ответы об устранении проблем, однако по факту, говорится в обращении, проблема не решается. «Складывается ситуация, когда глава муниципалитета вместо своих прямых обязанностей по оперативному управлению округом ставит в приоритет занятие политической деятельностью. Это выражается в прямом давлении на представителей парламентских партий в округе», — указано в обращении.
Так, летом 2021 года депутата Уинской думы Анатолия Мухина уволили с должности офицера-воспитателя местной кадетской школы. Увольнение было незаконным: краевая прокуратура восстановила его в правах. А несовершеннолетних детей координатора ЛДПР в Уинском Сергея Мухина исключили из списка номинантов на награждение юных спортсменов округа.
ЛДПР требует, чтобы губернатор Дмитрий Махонин дал всестороннюю оценку деятельности главы «с последующим использованием права на удаление главы в отставку». А также просит отправить туда на выездную проверку КСП Пермского края. Аудиторы должны проверить обоснованность расходования бюджетных средств за три года, в том числе по нацпроектам. Алексей Зеленкин на звонки по известному редакции номеру не ответил.
Пермские либерал-демократы добиваются отставки главы Уинского округа
Пермское отделение ЛДПР обратилось к губернатору Дмитрию Махонину с просьбой проверить деятельность главы Уинского округа (Пермский край) Алексея Зеленкина. Основанием послужили жалобы местных жителей на мэра. В обращении (имеется в распоряжении URA.RU) за подписью координатора реготделения партии Константина Бусовикова говорится, что причиной является «отсутствие решений застаревших проблем». Среди них — перебои с водоснабжением в селе Уинское, прорывы сетей, которые приводят к провалам на дорогах, несанкционированные свалки. Жители жалуются на портал «Управляем вместе», им приходят ответы об устранении проблем, однако по факту, говорится в обращении, проблема не решается. «Складывается ситуация, когда глава муниципалитета вместо своих прямых обязанностей по оперативному управлению округом ставит в приоритет занятие политической деятельностью. Это выражается в прямом давлении на представителей парламентских партий в округе», — указано в обращении. Так, летом 2021 года депутата Уинской думы Анатолия Мухина уволили с должности офицера-воспитателя местной кадетской школы. Увольнение было незаконным: краевая прокуратура восстановила его в правах. А несовершеннолетних детей координатора ЛДПР в Уинском Сергея Мухина исключили из списка номинантов на награждение юных спортсменов округа. ЛДПР требует, чтобы губернатор Дмитрий Махонин дал всестороннюю оценку деятельности главы «с последующим использованием права на удаление главы в отставку». А также просит отправить туда на выездную проверку КСП Пермского края. Аудиторы должны проверить обоснованность расходования бюджетных средств за три года, в том числе по нацпроектам. Алексей Зеленкин на звонки по известному редакции номеру не ответил.