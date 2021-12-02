Эксперт рассказал о возможности заразиться сразу 2 штаммами COVID

Замазаться двумя штаммами коронавируса одновременно возможно, однако это редкое явление. Об это сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.
«Вероятность заражения человека одновременно двумя штаммами коронавируса, конечно, существует, но это достаточно редкие события», — заявил Семенов в разговоре с ТАСС. По словам эксперта, разные мутации вируса оказывают влияние на человека по-своему. Так, при первом уханьском штамме поражались центральная нервная система и обонятельные рецепторы.
Ранее иммунолог Николай Крючков назвал самых опасных распространителей коронавируса. По его словам, у людей с сильным иммунодефицитом практически не вырабатывается иммунитет к вакцине, при этом в их организме могут развиться новые сложные мутации COVID-19. Новыми штаммами они заражают окружающих, поэтому такую группу людей желательно изолировать.
Замазаться двумя штаммами коронавируса одновременно возможно, однако это редкое явление. Об это сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов. «Вероятность заражения человека одновременно двумя штаммами коронавируса, конечно, существует, но это достаточно редкие события», — заявил Семенов в разговоре с ТАСС. По словам эксперта, разные мутации вируса оказывают влияние на человека по-своему. Так, при первом уханьском штамме поражались центральная нервная система и обонятельные рецепторы. Ранее иммунолог Николай Крючков назвал самых опасных распространителей коронавируса. По его словам, у людей с сильным иммунодефицитом практически не вырабатывается иммунитет к вакцине, при этом в их организме могут развиться новые сложные мутации COVID-19. Новыми штаммами они заражают окружающих, поэтому такую группу людей желательно изолировать.