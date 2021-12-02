02 декабря 2021

Эксперт рассказал о возможности заразиться сразу 2 штаммами COVID

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Разные штаммы COVID-19 влияют на инфицированного по-разному, отметил Семенов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Замазаться двумя штаммами коронавируса одновременно возможно, однако это редкое явление. Об это сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«Вероятность заражения человека одновременно двумя штаммами коронавируса, конечно, существует, но это достаточно редкие события», — заявил Семенов в разговоре с ТАСС. По словам эксперта, разные мутации вируса оказывают влияние на человека по-своему. Так, при первом уханьском штамме поражались центральная нервная система и обонятельные рецепторы.

Ранее иммунолог Николай Крючков назвал самых опасных распространителей коронавируса. По его словам, у людей с сильным иммунодефицитом практически не вырабатывается иммунитет к вакцине, при этом в их организме могут развиться новые сложные мутации COVID-19. Новыми штаммами они заражают окружающих, поэтому такую группу людей желательно изолировать.

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Замазаться двумя штаммами коронавируса одновременно возможно, однако это редкое явление. Об это сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов. «Вероятность заражения человека одновременно двумя штаммами коронавируса, конечно, существует, но это достаточно редкие события», — заявил Семенов в разговоре с ТАСС. По словам эксперта, разные мутации вируса оказывают влияние на человека по-своему. Так, при первом уханьском штамме поражались центральная нервная система и обонятельные рецепторы. Ранее иммунолог Николай Крючков назвал самых опасных распространителей коронавируса. По его словам, у людей с сильным иммунодефицитом практически не вырабатывается иммунитет к вакцине, при этом в их организме могут развиться новые сложные мутации COVID-19. Новыми штаммами они заражают окружающих, поэтому такую группу людей желательно изолировать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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