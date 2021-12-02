Эксперт рассказал о возможности заразиться сразу 2 штаммами COVID

03 декабря 2021 в 05:58 Размер текста - 17 +

Разные штаммы COVID-19 влияют на инфицированного по-разному, отметил Семенов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Замазаться двумя штаммами коронавируса одновременно возможно, однако это редкое явление. Об это сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов. «Вероятность заражения человека одновременно двумя штаммами коронавируса, конечно, существует, но это достаточно редкие события», — заявил Семенов в разговоре с ТАСС. По словам эксперта, разные мутации вируса оказывают влияние на человека по-своему. Так, при первом уханьском штамме поражались центральная нервная система и обонятельные рецепторы. Ранее иммунолог Николай Крючков назвал самых опасных распространителей коронавируса. По его словам, у людей с сильным иммунодефицитом практически не вырабатывается иммунитет к вакцине, при этом в их организме могут развиться новые сложные мутации COVID-19. Новыми штаммами они заражают окружающих, поэтому такую группу людей желательно изолировать. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Замазаться двумя штаммами коронавируса одновременно возможно, однако это редкое явление. Об это сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов. «Вероятность заражения человека одновременно двумя штаммами коронавируса, конечно, существует, но это достаточно редкие события», — заявил Семенов в разговоре с ТАСС. По словам эксперта, разные мутации вируса оказывают влияние на человека по-своему. Так, при первом уханьском штамме поражались центральная нервная система и обонятельные рецепторы. Ранее иммунолог Николай Крючков назвал самых опасных распространителей коронавируса. По его словам, у людей с сильным иммунодефицитом практически не вырабатывается иммунитет к вакцине, при этом в их организме могут развиться новые сложные мутации COVID-19. Новыми штаммами они заражают окружающих, поэтому такую группу людей желательно изолировать.