За год выросло число желающих пересдать ЕГЭ

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Пересдать ЕГЭ решили 144,4 тысячи школьников
Пересдать ЕГЭ решили 144,4 тысячи школьников Фото:

На пересдачу одного из предметов ЕГЭ в этом году записалось 144,4 тысяч человек. Информацию привел глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.

«На пересдачу одного из предметов ЕГЭ в этом году зарегистрировались 144,4 тысяч человек», — сказал Музаев. В прошлом году таких желающих было около 105 тысяч школьников. Пересдача проходила 3 и 4 июля. 

При этом число стобальников в этом году выросло. Таких выпускников, которые сдали на 100 баллов три предмета, оказалось 13 человек. 

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На пересдачу одного из предметов ЕГЭ в этом году записалось 144,4 тысяч человек. Информацию привел глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года. «На пересдачу одного из предметов ЕГЭ в этом году зарегистрировались 144,4 тысяч человек», — сказал Музаев. В прошлом году таких желающих было около 105 тысяч школьников. Пересдача проходила 3 и 4 июля.  При этом число стобальников в этом году выросло. Таких выпускников, которые сдали на 100 баллов три предмета, оказалось 13 человек. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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