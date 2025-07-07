За год выросло число желающих пересдать ЕГЭ

На пересдачу одного из предметов ЕГЭ в этом году записалось 144,4 тысяч человек. Информацию привел глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.
«На пересдачу одного из предметов ЕГЭ в этом году зарегистрировались 144,4 тысяч человек», — сказал Музаев. В прошлом году таких желающих было около 105 тысяч школьников. Пересдача проходила 3 и 4 июля.
При этом число стобальников в этом году выросло. Таких выпускников, которые сдали на 100 баллов три предмета, оказалось 13 человек.
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