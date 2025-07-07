В Правительстве предложили увеличить госпошлины за водительские права

В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий увеличение размера госпошлин за выдачу водительских удостоверений. Соответствующий документ опубликован в электронной базе палаты.
«Зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы», — указано на сайте ГД в статусе законопроекта. Правительство выдвинуло инициативу об увеличении размеров государственных пошлин за совершение юридических процедур, связанных с государственной регистрацией транспортных средств, включая оформление водительских удостоверений.
С 1 июля в России вступили в силу восемь изменений для водителей, включая существенный рост штрафов, появление камер для фиксации отсутствия ОСАГО и усиленный контроль за грузовиками. В частности, Госдума окончательно одобрила закон, который увеличивает штрафы за невыполнение требования сотрудников ГИБДД об остановке, передает «Национальная служба новостей».
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