В Правительстве предложили увеличить госпошлины за водительские права

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Пошлины на оформление водительских прав могут увеличить
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В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий увеличение размера госпошлин за выдачу водительских удостоверений. Соответствующий документ опубликован в электронной базе палаты.

«Зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы», — указано на сайте ГД в статусе законопроекта. Правительство выдвинуло инициативу об увеличении размеров государственных пошлин за совершение юридических процедур, связанных с государственной регистрацией транспортных средств, включая оформление водительских удостоверений.

С 1 июля в России вступили в силу восемь изменений для водителей, включая существенный рост штрафов, появление камер для фиксации отсутствия ОСАГО и усиленный контроль за грузовиками. В частности, Госдума окончательно одобрила закон, который увеличивает штрафы за невыполнение требования сотрудников ГИБДД об остановке, передает «Национальная служба новостей».

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В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий увеличение размера госпошлин за выдачу водительских удостоверений. Соответствующий документ опубликован в электронной базе палаты. «Зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы», — указано на сайте ГД в статусе законопроекта. Правительство выдвинуло инициативу об увеличении размеров государственных пошлин за совершение юридических процедур, связанных с государственной регистрацией транспортных средств, включая оформление водительских удостоверений. С 1 июля в России вступили в силу восемь изменений для водителей, включая существенный рост штрафов, появление камер для фиксации отсутствия ОСАГО и усиленный контроль за грузовиками. В частности, Госдума окончательно одобрила закон, который увеличивает штрафы за невыполнение требования сотрудников ГИБДД об остановке, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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