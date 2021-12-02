Пермский вуз решил не судиться с расстрелявшим кампус студентом

Руководство Пермского классического университета не пытается взыскать ущерб с первокурсника, который 20 сентября устроил стрельбу в вузе. Об этом сообщает RT со ссылкой на ПГНИУ.
«С Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе, не взыскивали деньги за ущерб, заявили RT в Пермском госуниверситете», — сообщается в telegram-канале агентства. В вузе журналистам пояснили, что ремонт уже закончили, заменив и покрасив поврежденные двери на входе в кампус и в аудитории, а также стены и коридоры в корпусе.
20 сентября в кампусе Пермского классического университета произошло массовое убийство. Первокурсник принес в вуз ружье и открыл стрельбу, убив шесть человек. Десятки человек были ранены. Сейчас Бекмансуров, который признал свою вину, находится в СИЗО.
Руководство Пермского классического университета не пытается взыскать ущерб с первокурсника, который 20 сентября устроил стрельбу в вузе. Об этом сообщает RT со ссылкой на ПГНИУ. «С Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе, не взыскивали деньги за ущерб, заявили RT в Пермском госуниверситете», — сообщается в telegram-канале агентства. В вузе журналистам пояснили, что ремонт уже закончили, заменив и покрасив поврежденные двери на входе в кампус и в аудитории, а также стены и коридоры в корпусе. 20 сентября в кампусе Пермского классического университета произошло массовое убийство. Первокурсник принес в вуз ружье и открыл стрельбу, убив шесть человек. Десятки человек были ранены. Сейчас Бекмансуров, который признал свою вину, находится в СИЗО.