02 декабря 2021

Пермский вуз решил не судиться с расстрелявшим кампус студентом

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ПГУ стрельба. Пермь, пгниу, полиция, полицейский, полицейский в маске
Пермский университет пришлось ремонтировать после атаки студента Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Руководство Пермского классического университета не пытается взыскать ущерб с первокурсника, который 20 сентября устроил стрельбу в вузе. Об этом сообщает RT со ссылкой на ПГНИУ.

«С Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе, не взыскивали деньги за ущерб, заявили RT в Пермском госуниверситете», — сообщается в telegram-канале агентства. В вузе журналистам пояснили, что ремонт уже закончили, заменив и покрасив поврежденные двери на входе в кампус и в аудитории, а также стены и коридоры в корпусе.

20 сентября в кампусе Пермского классического университета произошло массовое убийство. Первокурсник принес в вуз ружье и открыл стрельбу, убив шесть человек. Десятки человек были ранены. Сейчас Бекмансуров, который признал свою вину, находится в СИЗО.

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Руководство Пермского классического университета не пытается взыскать ущерб с первокурсника, который 20 сентября устроил стрельбу в вузе. Об этом сообщает RT со ссылкой на ПГНИУ. «С Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе, не взыскивали деньги за ущерб, заявили RT в Пермском госуниверситете», — сообщается в telegram-канале агентства. В вузе журналистам пояснили, что ремонт уже закончили, заменив и покрасив поврежденные двери на входе в кампус и в аудитории, а также стены и коридоры в корпусе. 20 сентября в кампусе Пермского классического университета произошло массовое убийство. Первокурсник принес в вуз ружье и открыл стрельбу, убив шесть человек. Десятки человек были ранены. Сейчас Бекмансуров, который признал свою вину, находится в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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