Пермский вуз решил не судиться с расстрелявшим кампус студентом

03 декабря 2021 в 16:31 Размер текста - 17 +

Пермский университет пришлось ремонтировать после атаки студента Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Руководство Пермского классического университета не пытается взыскать ущерб с первокурсника, который 20 сентября устроил стрельбу в вузе. Об этом сообщает RT со ссылкой на ПГНИУ. «С Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе, не взыскивали деньги за ущерб, заявили RT в Пермском госуниверситете», — сообщается в telegram-канале агентства. В вузе журналистам пояснили, что ремонт уже закончили, заменив и покрасив поврежденные двери на входе в кампус и в аудитории, а также стены и коридоры в корпусе. 20 сентября в кампусе Пермского классического университета произошло массовое убийство. Первокурсник принес в вуз ружье и открыл стрельбу, убив шесть человек. Десятки человек были ранены. Сейчас Бекмансуров, который признал свою вину, находится в СИЗО. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Руководство Пермского классического университета не пытается взыскать ущерб с первокурсника, который 20 сентября устроил стрельбу в вузе. Об этом сообщает RT со ссылкой на ПГНИУ. «С Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе, не взыскивали деньги за ущерб, заявили RT в Пермском госуниверситете», — сообщается в telegram-канале агентства. В вузе журналистам пояснили, что ремонт уже закончили, заменив и покрасив поврежденные двери на входе в кампус и в аудитории, а также стены и коридоры в корпусе. 20 сентября в кампусе Пермского классического университета произошло массовое убийство. Первокурсник принес в вуз ружье и открыл стрельбу, убив шесть человек. Десятки человек были ранены. Сейчас Бекмансуров, который признал свою вину, находится в СИЗО.