Депутат ГД: почему у государства не хватает денег для пенсионеров

07 декабря 2021 в 01:18 Размер текста - 17 +

В Госдуме объяснили вечную «дыру» в Пенсионном фонде России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бюджет Пенсионного Фонда РФ (ПФР) всегда будет дефицитным, так как государство возлагает на него все больше полномочий. Об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов. «Чем больше функций ПФР передается, тем больше средств на них выделят, и тем чаще мы будем слышать, что, мол, посмотрите, какой в целом дефицитный бюджет ПФР. Это неизбежно, потому что на ПФР навешивают функции. И соответственно, чтобы функции реализовать, государство передает соответствующие средства», — передает слова Нилова Telegram-канал ЛДПР. Он напомнил, что Пенсионный фонд состоит из двух частей. С одной стороны, фонд является страховщиком, с другой стороны — оператором государственных функций, на которые передаются средства. Однако страховые взносы собирает Федеральная налоговая служба, а Пенсионный фонд уже в случае наступления страхового случая назначает страховые пенсии. Поэтому «дыра» в ПФР неизбежна, считает Нилов. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда на 2022—2024 годы. В нем указано, что бюджет фонда сформирован с дефицитом 122,4 миллиарда рублей в 2022 году и 92,7 миллиарда в 2024 году. При этом в 2023 году ожидается профицит 18,2 миллиарда. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бюджет Пенсионного Фонда РФ (ПФР) всегда будет дефицитным, так как государство возлагает на него все больше полномочий. Об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов. «Чем больше функций ПФР передается, тем больше средств на них выделят, и тем чаще мы будем слышать, что, мол, посмотрите, какой в целом дефицитный бюджет ПФР. Это неизбежно, потому что на ПФР навешивают функции. И соответственно, чтобы функции реализовать, государство передает соответствующие средства», — передает слова Нилова Telegram-канал ЛДПР. Он напомнил, что Пенсионный фонд состоит из двух частей. С одной стороны, фонд является страховщиком, с другой стороны — оператором государственных функций, на которые передаются средства. Однако страховые взносы собирает Федеральная налоговая служба, а Пенсионный фонд уже в случае наступления страхового случая назначает страховые пенсии. Поэтому «дыра» в ПФР неизбежна, считает Нилов. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда на 2022—2024 годы. В нем указано, что бюджет фонда сформирован с дефицитом 122,4 миллиарда рублей в 2022 году и 92,7 миллиарда в 2024 году. При этом в 2023 году ожидается профицит 18,2 миллиарда.