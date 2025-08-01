Человечество приблизилось к лекарству от одного из видов рака

Ученые из Университета Макмастера (Канада) сообщили о создании экспериментального препарата EVT0185, способного блокировать жировой обмен в раковых клетках печени и активировать иммунитет на борьбу с опухолями. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
«Подавление [лекарством EVT0185] фермента жирового обмена в печени (ACLY) способствует противоопухолевому иммунитету и подавляет рак печени», — пишут исследователи в своем материале. Авторы научной работы объяснили, что рак печени активно использует жиры для роста, особенно на фоне жировой болезни печени — заболевания, распространенного среди миллионов людей во всем мире.
EVT0185 избирательно подавляет в клетках печени ключевой фермент жирового обмена — АТФ-цитратлиазу (ACLY), что приводит к сокращению опухолей и повышению их уязвимости к иммунной атаке у подопытных животных. Неожиданным результатом стало то, что основную роль в разрушении опухолей сыграли не традиционно изучаемые Т-клетки, а В-клетки — менее известные участники иммунного ответа.
По данным специалистов, это открытие демонстрирует недооцененную ранее связь между метаболизмом опухоли и механизмами иммунной защиты организма. Эффективность EVT0185 была подтверждена на модели тяжелой формы жировой болезни печени (MASH), которая существенно увеличивает риск развития рака.
Авторы исследования уточнили, что следующими этапами станут клинические испытания препарата на людях и оценка его действия при других типах опухолей. По данным предыдущих исследований, до 80% случаев рака печени можно предотвратить, если снизить влияние ключевых факторов риска: вирусных гепатитов, злоупотребления алкоголем и жировой болезни печени.
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