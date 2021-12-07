Власти РФ планируют ввести новые льготы для части пенсионеров

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9 мая. Курган, трость в руке, пенсионеры, ветеран вов
Власти предлагают предоставить ветеранам ВОВ бесплатный проезд на такси Фото:

Ветеранам Великой Отечественной войны могут предоставить бесплатные поездки на такси. Соответствующую инициативу обсуждают в Минцифры РФ.

«На 2022 год мы обсуждаем с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставить ветеранам какой-то лимит на бесплатные поездки на такси в течение года», — сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания оргкомитета «Единой России» «Наша Победа». Заседание прошло 7 декабря.

Ранее в Государственной думе РФ предложили компенсировать плату за ЖКХ, капремонт и оплату жилых помещений. «Подобный законопроект был внесен в правительство ранее, однако к нему были высказаны замечания. Сейчас мы их устранили», — сообщил автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

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Ветеранам Великой Отечественной войны могут предоставить бесплатные поездки на такси. Соответствующую инициативу обсуждают в Минцифры РФ. «На 2022 год мы обсуждаем с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставить ветеранам какой-то лимит на бесплатные поездки на такси в течение года», — сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания оргкомитета «Единой России» «Наша Победа». Заседание прошло 7 декабря. Ранее в Государственной думе РФ предложили компенсировать плату за ЖКХ, капремонт и оплату жилых помещений. «Подобный законопроект был внесен в правительство ранее, однако к нему были высказаны замечания. Сейчас мы их устранили», — сообщил автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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