Власти РФ планируют ввести новые льготы для части пенсионеров

Власти предлагают предоставить ветеранам ВОВ бесплатный проезд на такси Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ветеранам Великой Отечественной войны могут предоставить бесплатные поездки на такси. Соответствующую инициативу обсуждают в Минцифры РФ.

«На 2022 год мы обсуждаем с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставить ветеранам какой-то лимит на бесплатные поездки на такси в течение года», — сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания оргкомитета «Единой России» «Наша Победа». Заседание прошло 7 декабря.

Ранее в Государственной думе РФ предложили компенсировать плату за ЖКХ, капремонт и оплату жилых помещений. «Подобный законопроект был внесен в правительство ранее, однако к нему были высказаны замечания. Сейчас мы их устранили», — сообщил автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.