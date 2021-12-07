«Добро.Центры» помогут развивать добровольчество и благотворительность Фото предоставлено Благотворительным фондом РМК

Благотворительный фонд РМК (Русская медная компания — прим.ред.) и волонтерский центр РМК «Сила Урала» окажет поддержку социальной франшизе «Добро.Центры», которые станут аналогом МФЦ. Они распределят ресурсы между теми, кому нужна помощь, и теми, кто готов ее оказать. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе благотворительного фонда РМК.

«Мы планируем открыть „Добро.Центры“ на территориях присутствия Русской медной компании — в Свердловской, Челябинской, Новгородской и Оренбургской областях и Хабаровском крае. Это поможет системно развивать добровольчество и благотворительность», — рассказал директор волонтерского центра РМК Владислав Овчинников.

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» собрал в Москве несколько тысяч волонтеров из 46 стран мира. Благотворительный фонд РМК и добровольцы волонтерского центра РМК приняли участие в открытых обсуждениях и лекциях. На стендах полезной активности можно было записать видео для одиноких бабушек и дедушек.

«Я с удовольствием записала открытку для одиноких пожилых людей и прокатилась на велосипеде, который перерабатывает пластиковые крышки в стружку. Вместе с ребенком мы решили заняться чем-то полезным. Мы присоединились к волонтерскому центру РМК и начали развозить продуктовые наборы нуждающимся», — рассказала куратор штаба волонтерского центра РМК в Сысертском районе Свердловской области Людмила Шомина.

Волонтерское движение стало активно развиваться в начале 2020 года в разгар пандемии коронавирусной инфекции. «Люди поняли, как важно помогать, и не только ради других, но и ради самих себя. На московском форуме наша делегация стала самой многочисленной — 27 волонтеров из территорий присутствия РМК», — рассказала руководитель фонда Татьяна Баланчук.

Благотворительный фонд РМК учрежден в 2005 году по инициативе Игоря и Татьяны Алтушкиных. За годы работы фонда поддержку получили более трехсот тысяч человек, а общее финансирование составило почти 2,6 млрд рублей. Фонд специализируется на оказании помощи детям с онкологическими заболеваниями и нарушением слуха.

Фото предоставлено Благотворительным фондом РМК

Фото предоставлено Благотворительным фондом РМК