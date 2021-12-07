Пермяк, отвергнутый женой-африканкой, поделился планами. «Сделал предложение четверым девушкам»

08 декабря 2021 в 20:49 Размер текста - 17 +

Молодой человек решил остаться в родной деревне и сейчас ищет работу Скрин страницы Марата Давляева в Instagram Пермяк Марат Давляев, от которого отказалась жена-африканка, вернулся из Замбии на родину — в деревню Седяш Октябрьского района. В беседе с URA.RU он рассказал, что в Замбии сделал предложение выйти за него замуж сразу нескольким девушкам. Все они, по словам Давляева, ответили согласием и сейчас он решает, с кем из них связать свою судьбу. «Я сделал предложение четырем девушкам, все хотят приехать ко мне. Я пока не определился с [выбором], но есть планы через полгода-год привезти в Россию [избранницу]», — сказал Давляев. Сейчас 26-летний житель Седяш находится в поисках работы. Пермяк решил трудиться вахтовым методом и купить в родной деревне квартиру. Примерно раз в год он планирует ездить в Замбию — в Африке молодой человек нашел новых друзей и очень сблизился с родственниками своей бывшей возлюбленной. URA.RU рассказывало об истории Марата Давляева и его избраннице, девушке по имени Кент из Замбии. Молодые люди познакомились в России, где Кент училась в вузе. Вскоре пара совершила обряд бракосочетания по мусульманским традициям. После окончания учебы Кент вернулась к себе на родину, через несколько месяцев к ней поехал и ее русский муж, однако в Африке молодые люди решили расстаться. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермяк Марат Давляев, от которого отказалась жена-африканка, вернулся из Замбии на родину — в деревню Седяш Октябрьского района. В беседе с URA.RU он рассказал, что в Замбии сделал предложение выйти за него замуж сразу нескольким девушкам. Все они, по словам Давляева, ответили согласием и сейчас он решает, с кем из них связать свою судьбу. «Я сделал предложение четырем девушкам, все хотят приехать ко мне. Я пока не определился с [выбором], но есть планы через полгода-год привезти в Россию [избранницу]», — сказал Давляев. Сейчас 26-летний житель Седяш находится в поисках работы. Пермяк решил трудиться вахтовым методом и купить в родной деревне квартиру. Примерно раз в год он планирует ездить в Замбию — в Африке молодой человек нашел новых друзей и очень сблизился с родственниками своей бывшей возлюбленной. URA.RU рассказывало об истории Марата Давляева и его избраннице, девушке по имени Кент из Замбии. Молодые люди познакомились в России, где Кент училась в вузе. Вскоре пара совершила обряд бракосочетания по мусульманским традициям. После окончания учебы Кент вернулась к себе на родину, через несколько месяцев к ней поехал и ее русский муж, однако в Африке молодые люди решили расстаться.