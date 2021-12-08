08 декабря 2021
07 декабря 2021

СКР нашел новых жертв заказчика убийства прокурора ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Обыски штаба Навального. Тюмень, следственный комитет, газель
В следственном комитете установлены новые преступные эпизоды Юрия Чекина Фото:

Экс-чиновник контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ по ХМАО-Югре Юрий Чекин, обвиняемый в убийстве прокурора Югры Юрия Бедерина, может быть причастен к серии заказных убийств, в том числе и попытке убийства заместителя окружного прокурора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ.

«В 1996 году Чекин выступил в роли заказчика убийства одного из своих знакомых Руппеля А.В. Также в 1998 году Чекин, увлекавшийся азартными играми, организовал убийство жителя города Ханты-Мансийска Израилова Б.М. из-за карточного долга. Последний убит 3 января 1998 года выстрелом из пистолета. Организатор убийств Руппеля А.В., Израилова Б.М. и прокурора округа Бедерина Ю.А., действовавший по заказу Чекина, а также пятеро непосредственных исполнителей ранее были установлены и осуждены», — говорится в сообщении СКР.

Также следователи полагают, что Чекин заказал убийство бывшего заместителя прокурора Югры, который занимал эту должность до 1996 года. «В качестве исполнителя убийства он за вознаграждение в 8 миллионов рублей привлек одного из своих знакомых, которому передал аванс 4 миллиона рублей. Однако довести преступный умысел на убийство бывшего заместителя прокурора округа до конца Чекин не смог по независящим от него обстоятельствам — в связи с отказом исполнителя от совершения преступления», — уточнили в СКР. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что речь идет о попытке убийства экс-заместителя прокурора ХМАО Джавида Дамирова.

Ранее URA.RU сообщало, что за убийство прокурора ХМАО задержан экс-чиновник правительства Юрий Чекин. По версии следствия, он «заказал» Бедерина из мести. Адвокат Чекина утверждает, что его сдал правоохранителям родной собственный сын.

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Экс-чиновник контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ по ХМАО-Югре Юрий Чекин, обвиняемый в убийстве прокурора Югры Юрия Бедерина, может быть причастен к серии заказных убийств, в том числе и попытке убийства заместителя окружного прокурора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ. «В 1996 году Чекин выступил в роли заказчика убийства одного из своих знакомых Руппеля А.В. Также в 1998 году Чекин, увлекавшийся азартными играми, организовал убийство жителя города Ханты-Мансийска Израилова Б.М. из-за карточного долга. Последний убит 3 января 1998 года выстрелом из пистолета. Организатор убийств Руппеля А.В., Израилова Б.М. и прокурора округа Бедерина Ю.А., действовавший по заказу Чекина, а также пятеро непосредственных исполнителей ранее были установлены и осуждены», — говорится в сообщении СКР. Также следователи полагают, что Чекин заказал убийство бывшего заместителя прокурора Югры, который занимал эту должность до 1996 года. «В качестве исполнителя убийства он за вознаграждение в 8 миллионов рублей привлек одного из своих знакомых, которому передал аванс 4 миллиона рублей. Однако довести преступный умысел на убийство бывшего заместителя прокурора округа до конца Чекин не смог по независящим от него обстоятельствам — в связи с отказом исполнителя от совершения преступления», — уточнили в СКР. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что речь идет о попытке убийства экс-заместителя прокурора ХМАО Джавида Дамирова. Ранее URA.RU сообщало, что за убийство прокурора ХМАО задержан экс-чиновник правительства Юрий Чекин. По версии следствия, он «заказал» Бедерина из мести. Адвокат Чекина утверждает, что его сдал правоохранителям родной собственный сын.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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