СКР нашел новых жертв заказчика убийства прокурора ХМАО

09 декабря 2021 в 12:31 Размер текста - 17 +

В следственном комитете установлены новые преступные эпизоды Юрия Чекина Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Экс-чиновник контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ по ХМАО-Югре Юрий Чекин, обвиняемый в убийстве прокурора Югры Юрия Бедерина, может быть причастен к серии заказных убийств, в том числе и попытке убийства заместителя окружного прокурора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ. «В 1996 году Чекин выступил в роли заказчика убийства одного из своих знакомых Руппеля А.В. Также в 1998 году Чекин, увлекавшийся азартными играми, организовал убийство жителя города Ханты-Мансийска Израилова Б.М. из-за карточного долга. Последний убит 3 января 1998 года выстрелом из пистолета. Организатор убийств Руппеля А.В., Израилова Б.М. и прокурора округа Бедерина Ю.А., действовавший по заказу Чекина, а также пятеро непосредственных исполнителей ранее были установлены и осуждены», — говорится в сообщении СКР. Также следователи полагают, что Чекин заказал убийство бывшего заместителя прокурора Югры, который занимал эту должность до 1996 года. «В качестве исполнителя убийства он за вознаграждение в 8 миллионов рублей привлек одного из своих знакомых, которому передал аванс 4 миллиона рублей. Однако довести преступный умысел на убийство бывшего заместителя прокурора округа до конца Чекин не смог по независящим от него обстоятельствам — в связи с отказом исполнителя от совершения преступления», — уточнили в СКР. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что речь идет о попытке убийства экс-заместителя прокурора ХМАО Джавида Дамирова. Ранее URA.RU сообщало, что за убийство прокурора ХМАО задержан экс-чиновник правительства Юрий Чекин. По версии следствия, он «заказал» Бедерина из мести. Адвокат Чекина утверждает, что его сдал правоохранителям родной собственный сын. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-чиновник контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ по ХМАО-Югре Юрий Чекин, обвиняемый в убийстве прокурора Югры Юрия Бедерина, может быть причастен к серии заказных убийств, в том числе и попытке убийства заместителя окружного прокурора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ. «В 1996 году Чекин выступил в роли заказчика убийства одного из своих знакомых Руппеля А.В. Также в 1998 году Чекин, увлекавшийся азартными играми, организовал убийство жителя города Ханты-Мансийска Израилова Б.М. из-за карточного долга. Последний убит 3 января 1998 года выстрелом из пистолета. Организатор убийств Руппеля А.В., Израилова Б.М. и прокурора округа Бедерина Ю.А., действовавший по заказу Чекина, а также пятеро непосредственных исполнителей ранее были установлены и осуждены», — говорится в сообщении СКР. Также следователи полагают, что Чекин заказал убийство бывшего заместителя прокурора Югры, который занимал эту должность до 1996 года. «В качестве исполнителя убийства он за вознаграждение в 8 миллионов рублей привлек одного из своих знакомых, которому передал аванс 4 миллиона рублей. Однако довести преступный умысел на убийство бывшего заместителя прокурора округа до конца Чекин не смог по независящим от него обстоятельствам — в связи с отказом исполнителя от совершения преступления», — уточнили в СКР. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что речь идет о попытке убийства экс-заместителя прокурора ХМАО Джавида Дамирова. Ранее URA.RU сообщало, что за убийство прокурора ХМАО задержан экс-чиновник правительства Юрий Чекин. По версии следствия, он «заказал» Бедерина из мести. Адвокат Чекина утверждает, что его сдал правоохранителям родной собственный сын.