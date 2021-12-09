Самое дорогое в мире лекарство Zolgensma зарегистрировали в РФ 09 декабря 2021 в 20:52 Размер текста - 17 + Zolgensma предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Препарат Zolgensma для лечения СМА зарегистрировали в России. Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств. «Номер: ЛП-007675. Дата регистрации: 09.12.2021», — сообщается на сайте реестра. Лицензия выдана на пять лет — до 09.12.2026. Препарат предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии. Стоимость одного укола — примерно 121 миллион рублей. Недавно URA.RU собирало деньги на лечение мальчика Кости Каткова из Екатеринбурга — у ребенка был поставлен диагноз СМА. В начале декабря нужную сумму удалось собрать. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Препарат Zolgensma для лечения СМА зарегистрировали в России. Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств. «Номер: ЛП-007675. Дата регистрации: 09.12.2021», — сообщается на сайте реестра. Лицензия выдана на пять лет — до 09.12.2026. Препарат предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии. Стоимость одного укола — примерно 121 миллион рублей. Недавно URA.RU собирало деньги на лечение мальчика Кости Каткова из Екатеринбурга — у ребенка был поставлен диагноз СМА. В начале декабря нужную сумму удалось собрать. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям