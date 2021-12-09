Самое дорогое в мире лекарство Zolgensma зарегистрировали в РФ

Препарат Zolgensma для лечения СМА зарегистрировали в России. Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств.
«Номер: ЛП-007675. Дата регистрации: 09.12.2021», — сообщается на сайте реестра. Лицензия выдана на пять лет — до 09.12.2026.
Препарат предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии. Стоимость одного укола — примерно 121 миллион рублей. Недавно URA.RU собирало деньги на лечение мальчика Кости Каткова из Екатеринбурга — у ребенка был поставлен диагноз СМА. В начале декабря нужную сумму удалось собрать.
Препарат Zolgensma для лечения СМА зарегистрировали в России. Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств. «Номер: ЛП-007675. Дата регистрации: 09.12.2021», — сообщается на сайте реестра. Лицензия выдана на пять лет — до 09.12.2026. Препарат предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии. Стоимость одного укола — примерно 121 миллион рублей. Недавно URA.RU собирало деньги на лечение мальчика Кости Каткова из Екатеринбурга — у ребенка был поставлен диагноз СМА. В начале декабря нужную сумму удалось собрать.