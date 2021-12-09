Самое дорогое в мире лекарство Zolgensma зарегистрировали в РФ

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Zolgensma предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии Фото:

Препарат Zolgensma для лечения СМА зарегистрировали в России. Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств.

«Номер: ЛП-007675. Дата регистрации: 09.12.2021», — сообщается на сайте реестра. Лицензия выдана на пять лет — до 09.12.2026.

Препарат предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии. Стоимость одного укола — примерно 121 миллион рублей. Недавно URA.RU собирало деньги на лечение мальчика Кости Каткова из Екатеринбурга — у ребенка был поставлен диагноз СМА. В начале декабря нужную сумму удалось собрать.

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Препарат Zolgensma для лечения СМА зарегистрировали в России. Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств. «Номер: ЛП-007675. Дата регистрации: 09.12.2021», — сообщается на сайте реестра. Лицензия выдана на пять лет — до 09.12.2026. Препарат предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии. Стоимость одного укола — примерно 121 миллион рублей. Недавно URA.RU собирало деньги на лечение мальчика Кости Каткова из Екатеринбурга — у ребенка был поставлен диагноз СМА. В начале декабря нужную сумму удалось собрать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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