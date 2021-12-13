13 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Аналитики назвали минимальную стоимость корпоративов в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие бесплатного теннисного корта «Жемчужина». Челябинск, фуршет, еда, банкет, стол, угощение, закуски
В стоимость корпоратива на 50 человек не включили расходы на алкоголь Фото:

Новогодний корпоратив в Перми компаниям обойдется минимум в 102 тысячи рублей. Причем в данную сумму не входит алкоголь. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики сервиса «Авито.Услуги».

«Организация корпоратива в городе обойдется в сумму от 102400 рублей из расчета шесть часов мероприятия на 50 человек без учета алкоголя», — сообщается в исследовании. По сравнению с 2020 годом спрос на услуги по организации корпоративов в Перми увеличился на 166%.

Также работодатели стали чаще готовить подарки для своих сотрудников. Спрос на изготовление подарков увеличился в Перми на 91% по сравнению с прошлым годом. Самые популярные подарки: наборы с шоколадом, орехами, медом, имбирными пряниками, мыло ручной работы, именные кружки и стаканы. Средняя цена такого подарка около 800 рублей.

Залы и места для проведения корпоративов компании бронируют уже с октября. Средняя цена почасовая оплата начинается с 600 рублей. Также компании стали чаще нанимать ведущих и аниматоров (на 46% за год). В среднем ведущие берут 1300 рублей в час за свои услуги.

URA.RU ранее рассказывало о намерении event-агентств и компаний проводить корпоративы, несмотря на запреты властей. Со слов некоторых ведущих, заказы у них закрыты еще с ноября.

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Новогодний корпоратив в Перми компаниям обойдется минимум в 102 тысячи рублей. Причем в данную сумму не входит алкоголь. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики сервиса «Авито.Услуги». «Организация корпоратива в городе обойдется в сумму от 102400 рублей из расчета шесть часов мероприятия на 50 человек без учета алкоголя», — сообщается в исследовании. По сравнению с 2020 годом спрос на услуги по организации корпоративов в Перми увеличился на 166%. Также работодатели стали чаще готовить подарки для своих сотрудников. Спрос на изготовление подарков увеличился в Перми на 91% по сравнению с прошлым годом. Самые популярные подарки: наборы с шоколадом, орехами, медом, имбирными пряниками, мыло ручной работы, именные кружки и стаканы. Средняя цена такого подарка около 800 рублей. Залы и места для проведения корпоративов компании бронируют уже с октября. Средняя цена почасовая оплата начинается с 600 рублей. Также компании стали чаще нанимать ведущих и аниматоров (на 46% за год). В среднем ведущие берут 1300 рублей в час за свои услуги. URA.RU ранее рассказывало о намерении event-агентств и компаний проводить корпоративы, несмотря на запреты властей. Со слов некоторых ведущих, заказы у них закрыты еще с ноября.
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