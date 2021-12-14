Жителей региона в очередной раз призывают скорее пройти вакцинацию Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинация школьников в Екатеринбурге будет добровольной, и дети, достигшие 15-летнего возраста, сами будут решать, ставить ли прививку. Об этом, а также о том, что школы в уральской столице готовы, если необходимо, уйти на досрочные каникулы в декабре, рассказала вице-мэр Екатерина Сибирцева.

По ее словам ситуация с вакцинацией от коронавирусной инфекции и связанные с этим ограничения в Екатеринбурге выглядят следующим образом:

Более 99% сотрудников образования в Екатеринбурге привиты;

Вакцинация школьников будет добровольной;

Детей без прививок все равно будут пускать в школу;

Очередей за вакцинацией нет ни в поликлиниках, ни в торговых центрах (можно прийти и спокойно сделать прививку);

Решение о том, пускать родителей на новогодний утренник в детских садах или нет, будет принимать руководитель на месте;

Заболеваемость по ковиду снижается, но растет по ОРВИ;

Школы Екатеринбурга могут уйти на каникулы досрочно — 27 декабря.

Во время брифинга Екатерина Сибирцева обратилась к жителям Екатеринбурга с призывом скорее пройти вакцинацию. По ее словам, темпы вакцинации в Екатеринбурге хорошие, но останавливаться нельзя, так как задача до нового года — привить 60% населения.

Ранее URA.RU писало, что несмотря на то, что в последние несколько месяцев наметилась тенденция роста количества заболевающих COVID-19 среди детей школьного возраста, екатеринбургских школьников будут вакцинировать только на добровольных началах.

Действие пропускного режима в зоны COVID-free началось с 25 октября. В ноябре свердловские власти отправили пожилых людей на самоизоляцию, чтобы сдержать распространение коронавируса. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что принятые ограничения позволили снизить заболеваемость в регионе.