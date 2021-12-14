14 декабря 2021

Детей пустят на уроки без прививок, ОРВИ победила COVID. Важное с эфира вице-мэра Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Екатеринбург, сибирцева екатерина
Жителей региона в очередной раз призывают скорее пройти вакцинацию Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцинация школьников в Екатеринбурге будет добровольной, и дети, достигшие 15-летнего возраста, сами будут решать, ставить ли прививку. Об этом, а также о том, что школы в уральской столице готовы, если необходимо, уйти на досрочные каникулы в декабре, рассказала вице-мэр Екатерина Сибирцева.

По ее словам ситуация с вакцинацией от коронавирусной инфекции и связанные с этим ограничения в Екатеринбурге выглядят следующим образом:

  • Более 99% сотрудников образования в Екатеринбурге привиты;
  • Вакцинация школьников будет добровольной;
  • Детей без прививок все равно будут пускать в школу;
  • Очередей за вакцинацией нет ни в поликлиниках, ни в торговых центрах (можно прийти и спокойно сделать прививку);
  • Решение о том, пускать родителей на новогодний утренник в детских садах или нет, будет принимать руководитель на месте;
  • Заболеваемость по ковиду снижается, но растет по ОРВИ;
  • Школы Екатеринбурга могут уйти на каникулы досрочно — 27 декабря.

Во время брифинга Екатерина Сибирцева обратилась к жителям Екатеринбурга с призывом скорее пройти вакцинацию. По ее словам, темпы вакцинации в Екатеринбурге хорошие, но останавливаться нельзя, так как задача до нового года — привить 60% населения.

Ранее URA.RU писало, что несмотря на то, что в последние несколько месяцев наметилась тенденция роста количества заболевающих COVID-19 среди детей школьного возраста, екатеринбургских школьников будут вакцинировать только на добровольных началах.

Действие пропускного режима в зоны COVID-free началось с 25 октября. В ноябре свердловские власти отправили пожилых людей на самоизоляцию, чтобы сдержать распространение коронавируса. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что принятые ограничения позволили снизить заболеваемость в регионе.

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Вакцинация школьников в Екатеринбурге будет добровольной, и дети, достигшие 15-летнего возраста, сами будут решать, ставить ли прививку. Об этом, а также о том, что школы в уральской столице готовы, если необходимо, уйти на досрочные каникулы в декабре, рассказала вице-мэр Екатерина Сибирцева. По ее словам ситуация с вакцинацией от коронавирусной инфекции и связанные с этим ограничения в Екатеринбурге выглядят следующим образом: Во время брифинга Екатерина Сибирцева обратилась к жителям Екатеринбурга с призывом скорее пройти вакцинацию. По ее словам, темпы вакцинации в Екатеринбурге хорошие, но останавливаться нельзя, так как задача до нового года — привить 60% населения. Ранее URA.RU писало, что несмотря на то, что в последние несколько месяцев наметилась тенденция роста количества заболевающих COVID-19 среди детей школьного возраста, екатеринбургских школьников будут вакцинировать только на добровольных началах. Действие пропускного режима в зоны COVID-free началось с 25 октября. В ноябре свердловские власти отправили пожилых людей на самоизоляцию, чтобы сдержать распространение коронавируса. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что принятые ограничения позволили снизить заболеваемость в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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