В челябинском районе все школы ушли на дистант

Власти планируют вернуть школьников в формат очного обучения 23 декабря Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кусинском районе Челябинской области властями принято решение отправить школы муниципалитета на дистанционное обучение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«На заседании оперативного штаба по коронавирусной инфекции принято решение приостановить очное обучение во всех школах Кусинского района до 22 декабря. С 15 декабря все школьники переходят на недельный дистант», — сообщили URA.RU в пресс-службе муниципалитета.

В администрации пояснили, что это вынужденная мера, так как за последнюю неделю резко возросла заболеваемость среди учащихся школ гриппом и парагриппом, а также ОРВИ. В течение недели будут закрыты для посещения и учреждения дополнительного образования.

Все школы в Катав-Ивановском районе также переведены на дистанционный формат обучения. Изначально власти района планировали отправить школьников на карантин, но изменили свое решение.