14 декабря 2021

В челябинском районе все школы ушли на дистант

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Подготовка в учебному сезону в МБОУ гимназия № 5. Екатеринбург, учитель, класс, школа, учебное заведение, аудитория, парты, дистанционное обучение, дистант
Власти планируют вернуть школьников в формат очного обучения 23 декабря Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Кусинском районе Челябинской области властями принято решение отправить школы муниципалитета на дистанционное обучение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«На заседании оперативного штаба по коронавирусной инфекции принято решение приостановить очное обучение во всех школах Кусинского района до 22 декабря. С 15 декабря все школьники переходят на недельный дистант», — сообщили URA.RU в пресс-службе муниципалитета.

В администрации пояснили, что это вынужденная мера, так как за последнюю неделю резко возросла заболеваемость среди учащихся школ гриппом и парагриппом, а также ОРВИ. В течение недели будут закрыты для посещения и учреждения дополнительного образования.

Все школы в Катав-Ивановском районе также переведены на дистанционный формат обучения. Изначально власти района планировали отправить школьников на карантин, но изменили свое решение.

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В Кусинском районе Челябинской области властями принято решение отправить школы муниципалитета на дистанционное обучение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации района. «На заседании оперативного штаба по коронавирусной инфекции принято решение приостановить очное обучение во всех школах Кусинского района до 22 декабря. С 15 декабря все школьники переходят на недельный дистант», — сообщили URA.RU в пресс-службе муниципалитета. В администрации пояснили, что это вынужденная мера, так как за последнюю неделю резко возросла заболеваемость среди учащихся школ гриппом и парагриппом, а также ОРВИ. В течение недели будут закрыты для посещения и учреждения дополнительного образования. Все школы в Катав-Ивановском районе также переведены на дистанционный формат обучения. Изначально власти района планировали отправить школьников на карантин, но изменили свое решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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