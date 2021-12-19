Бастрыкин контролирует расследование о ранении ребенка из ХМАО

Ребенок получил тяжелые травмы нижних конечностей и был госпитализирован Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дело о ранении полуторогодовалого ребенка из Кондинского района, в которого из ружья выстрелил пьяный отец, находится на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления следственного комитета по ХМАО.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Кондинского района. Тот подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку и угрозе убийством», — рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 18 декабря подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей сожительницей, он угрожал 27-летней женщине убийством и произвел выстрел в сторону полуторагодовалого сына. В результате происшествия ребенок получил тяжелые травмы нижних конечностей и был госпитализирован. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пьяный отец выстрелил в полуторагодовалого сына из ружья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 и части1 статьи 119 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью и угроза убийством).