19 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

Бастрыкин контролирует расследование о ранении ребенка из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, ружье, бойня
Ребенок получил тяжелые травмы нижних конечностей и был госпитализирован Фото:

Дело о ранении полуторогодовалого ребенка из Кондинского района, в которого из ружья выстрелил пьяный отец, находится на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления следственного комитета по ХМАО.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Кондинского района. Тот подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку и угрозе убийством», — рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 18 декабря подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей сожительницей, он угрожал 27-летней женщине убийством и произвел выстрел в сторону полуторагодовалого сына. В результате происшествия ребенок получил тяжелые травмы нижних конечностей и был госпитализирован. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пьяный отец выстрелил в полуторагодовалого сына из ружья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 и части1 статьи 119 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью и угроза убийством).

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Дело о ранении полуторогодовалого ребенка из Кондинского района, в которого из ружья выстрелил пьяный отец, находится на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления следственного комитета по ХМАО. «Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Кондинского района. Тот подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку и угрозе убийством», — рассказали в региональном управлении Следственного комитета. По версии следствия, 18 декабря подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей сожительницей, он угрожал 27-летней женщине убийством и произвел выстрел в сторону полуторагодовалого сына. В результате происшествия ребенок получил тяжелые травмы нижних конечностей и был госпитализирован. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пьяный отец выстрелил в полуторагодовалого сына из ружья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 и части1 статьи 119 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью и угроза убийством).
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