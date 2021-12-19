19 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

Губернатор и мэр исполнили желания челябинских детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Елка желаний в исполкоме ЕР. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер призвал всех соратников участвовать в акции «Елка желаний» Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова 20 декабря приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний». Как передает корреспондент URA.RU, чтобы исполнить мечты детей, участники акции снимали с елки шары и читали детские записки.

«Каждый ребенок ждет новогоднего чуда. Поэтому, коллеги, каждый из нас должен принять участие в этой акции. Хочу сказать спасибо всем организаторам и всем, кто участвует в новогодней «Елке желаний», — заявил Текслер.

Губернатор снял с елки шар, где оказались желания сестры и брата. Пятилетняя Света рассказала, что мечтает о кукольном доме Sylvanian families и планшете для развивающих игр. Ее 13-летний брат Виталий попросил конструктор «Лего».

Котовой попалась записка от 12-летней Дарьи, которая попросила «волшебника» подарить ей большой набор для творчества: маркеры и скетчбук для рисования. Мэр Челябинска пообещала, что у девочки скоро будут эти подарки.

В благотворительной акции также приняли участие члены президиума регионального отделения «ЕР». Текслер отметил, что подобные мероприятия пройдут в местных исполкомах ЕР по всей области. «Елка желаний» проводится в Челябинской области третий год подряд и в ней участвуют все муниципалитеты региона.

Елка желаний в исполкоме ЕР. Челябинск
В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Владимир Павлов и члены президиума регионального отделения «ЕР»
Фото:
Елка желаний в исполкоме ЕР. Челябинск
У главы Челябинска девочка Даша попросила набор для творчества
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова 20 декабря приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний». Как передает корреспондент URA.RU, чтобы исполнить мечты детей, участники акции снимали с елки шары и читали детские записки. «Каждый ребенок ждет новогоднего чуда. Поэтому, коллеги, каждый из нас должен принять участие в этой акции. Хочу сказать спасибо всем организаторам и всем, кто участвует в новогодней «Елке желаний», — заявил Текслер. Губернатор снял с елки шар, где оказались желания сестры и брата. Пятилетняя Света рассказала, что мечтает о кукольном доме Sylvanian families и планшете для развивающих игр. Ее 13-летний брат Виталий попросил конструктор «Лего». Котовой попалась записка от 12-летней Дарьи, которая попросила «волшебника» подарить ей большой набор для творчества: маркеры и скетчбук для рисования. Мэр Челябинска пообещала, что у девочки скоро будут эти подарки. В благотворительной акции также приняли участие члены президиума регионального отделения «ЕР». Текслер отметил, что подобные мероприятия пройдут в местных исполкомах ЕР по всей области. «Елка желаний» проводится в Челябинской области третий год подряд и в ней участвуют все муниципалитеты региона.
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