Алексей Текслер призвал всех соратников участвовать в акции «Елка желаний» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова 20 декабря приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний». Как передает корреспондент URA.RU, чтобы исполнить мечты детей, участники акции снимали с елки шары и читали детские записки.

«Каждый ребенок ждет новогоднего чуда. Поэтому, коллеги, каждый из нас должен принять участие в этой акции. Хочу сказать спасибо всем организаторам и всем, кто участвует в новогодней «Елке желаний», — заявил Текслер.

Губернатор снял с елки шар, где оказались желания сестры и брата. Пятилетняя Света рассказала, что мечтает о кукольном доме Sylvanian families и планшете для развивающих игр. Ее 13-летний брат Виталий попросил конструктор «Лего».

Котовой попалась записка от 12-летней Дарьи, которая попросила «волшебника» подарить ей большой набор для творчества: маркеры и скетчбук для рисования. Мэр Челябинска пообещала, что у девочки скоро будут эти подарки.

В благотворительной акции также приняли участие члены президиума регионального отделения «ЕР». Текслер отметил, что подобные мероприятия пройдут в местных исполкомах ЕР по всей области. «Елка желаний» проводится в Челябинской области третий год подряд и в ней участвуют все муниципалитеты региона.

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Владимир Павлов и члены президиума регионального отделения «ЕР» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У главы Челябинска девочка Даша попросила набор для творчества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU