В Госдуме придумали, как снизить цены в России на 6%

20 декабря 2021 в 20:04 Размер текста - 17 +

Депутаты хотят перекрыть коррупционные схемы на Госзакупках Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Госдуму фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесла законопроект о госзакупках, который позволит снизить цены в России на 6%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг. «Наша фракция внесла проект закона, который запрещает госкомпаниям, госкорпорациям и естественным монополиям производить закупки у взаимозависимых лиц, минуя конкурентные процедуры. Вот вам борьба с инфляцией. Это 6% ВВП. Представьте, что вы снижаете потери в экономике на 6% ВВП. Вы просто к тем темпам роста, которые есть, добавляете 6%. Это равносильно либо снижению цен на 6%, либо росту экономики на 6%», — сказал Валерий Гартунг. Он подчеркнул, что согласен с подсчетами Высшей школы экономики об объеме коррупции, которые оценили в 6,6 трлн рублей. «Это совпадает с моими оценками потерь денег при закупках у взаимозависимых лиц, которые сейчас проходят через госкорпорации, госкомпании, естественные монополии. Чтобы остановить инфляцию, нужно остановить коррупцию при госзакупках», — подчеркнул депутат. В исследовании ВШ говорится, что в среднем размер отката в коррупционной схеме составляет почти пятую часть от всей суммы госконтракта. Согласно их данным, объем коррупционного рынка в государственных закупках выше, чем затраты консолидированного бюджета на образование или здравоохранение. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Госдуму фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесла законопроект о госзакупках, который позволит снизить цены в России на 6%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг. «Наша фракция внесла проект закона, который запрещает госкомпаниям, госкорпорациям и естественным монополиям производить закупки у взаимозависимых лиц, минуя конкурентные процедуры. Вот вам борьба с инфляцией. Это 6% ВВП. Представьте, что вы снижаете потери в экономике на 6% ВВП. Вы просто к тем темпам роста, которые есть, добавляете 6%. Это равносильно либо снижению цен на 6%, либо росту экономики на 6%», — сказал Валерий Гартунг. Он подчеркнул, что согласен с подсчетами Высшей школы экономики об объеме коррупции, которые оценили в 6,6 трлн рублей. «Это совпадает с моими оценками потерь денег при закупках у взаимозависимых лиц, которые сейчас проходят через госкорпорации, госкомпании, естественные монополии. Чтобы остановить инфляцию, нужно остановить коррупцию при госзакупках», — подчеркнул депутат. В исследовании ВШ говорится, что в среднем размер отката в коррупционной схеме составляет почти пятую часть от всей суммы госконтракта. Согласно их данным, объем коррупционного рынка в государственных закупках выше, чем затраты консолидированного бюджета на образование или здравоохранение.