Пермяка посадили в камеру за отказ носить маску

В селе Карагай (Пермский край) арестовали мужчину, который постоянно посещал местный магазин без маски. Мужчине дали 6 суток ареста за неуплату штрафа за отказ носить маску в общественном месте. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю на сайте службы.
«6 суток ареста получил пермяк, не выплативший штраф за категорическое нежелание носить средства индивидуальной защиты», — сообщает пресс-служба. Сумма неоплаченного штрафа — 15 тысяч рублей.
За отказ носить средства защиты жителя Карагая был привлечен по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ (повторное невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения). Мужчине назначили штраф в размере 15 тыс. рублей, о чем его уведомили. Но нарушитель не оплатил штраф вовремя, за что был арестован на 6 суток.
URA.RU также рассказывало, что за год жители Пермского края выплатили штрафы за отсутствие масок в общественных местах на 5 млн рублей. Всего за «ковидные» штрафы пермяки за год выплатили более 20 млн рублей.
В селе Карагай (Пермский край) арестовали мужчину, который постоянно посещал местный магазин без маски. Мужчине дали 6 суток ареста за неуплату штрафа за отказ носить маску в общественном месте. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю на сайте службы. «6 суток ареста получил пермяк, не выплативший штраф за категорическое нежелание носить средства индивидуальной защиты», — сообщает пресс-служба. Сумма неоплаченного штрафа — 15 тысяч рублей. За отказ носить средства защиты жителя Карагая был привлечен по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ (повторное невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения). Мужчине назначили штраф в размере 15 тыс. рублей, о чем его уведомили. Но нарушитель не оплатил штраф вовремя, за что был арестован на 6 суток. URA.RU также рассказывало, что за год жители Пермского края выплатили штрафы за отсутствие масок в общественных местах на 5 млн рублей. Всего за «ковидные» штрафы пермяки за год выплатили более 20 млн рублей.