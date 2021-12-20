Пермяка посадили в камеру за отказ носить маску

Мужчина не оплатил штраф в 15 тыс. рублей за отказ носить маску в магазине Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

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В селе Карагай (Пермский край) арестовали мужчину, который постоянно посещал местный магазин без маски. Мужчине дали 6 суток ареста за неуплату штрафа за отказ носить маску в общественном месте. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю на сайте службы.

«6 суток ареста получил пермяк, не выплативший штраф за категорическое нежелание носить средства индивидуальной защиты», — сообщает пресс-служба. Сумма неоплаченного штрафа — 15 тысяч рублей.

За отказ носить средства защиты жителя Карагая был привлечен по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ (повторное невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения). Мужчине назначили штраф в размере 15 тыс. рублей, о чем его уведомили. Но нарушитель не оплатил штраф вовремя, за что был арестован на 6 суток.

URA.RU также рассказывало, что за год жители Пермского края выплатили штрафы за отсутствие масок в общественных местах на 5 млн рублей. Всего за «ковидные» штрафы пермяки за год выплатили более 20 млн рублей.