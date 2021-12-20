ФК «Урал» готов к сотрудничеству с Кокориным и Мамаевым

21 декабря 2021 в 16:42 Размер текста - 17 +

Футбольный клуб из Екатеринбурга хотел бы сотрудничать с российскими футболистами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент ФК «Урал» Григорий Иванов отметил, что футбольный клуб из Екатеринбурга хотел бы сотрудничать с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Об этом президент клуба заявил на пресс-конференции «Интерфакса». «С удовольствием [посотрудничали бы]. Я считаю, что [Кокорин] очень хороший футболист, очень качественный футболист, для нашей лиги он — один из лидеров. Если он бы вернулся и попал в „Урал“, я бы был очень счастлив», — сказал Иванов, отметив при этом, что купить футболиста «Уралу» вряд ли удасться. Иванов подметил, что итальянский клуб «Фиорентина», в котором сейчас играет Кокорин, «его просто так не отпустит». «Они же его купили за деньги. Я не думаю, что нам удастся купить Александра Кокорина», — сказал президент «Урала». Футбольный клуб хотел бы позвать и Павла Мамаева, но тот уже подписал контракт с «Химками», добавил Иванов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов отметил, что футбольный клуб из Екатеринбурга хотел бы сотрудничать с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Об этом президент клуба заявил на пресс-конференции «Интерфакса». «С удовольствием [посотрудничали бы]. Я считаю, что [Кокорин] очень хороший футболист, очень качественный футболист, для нашей лиги он — один из лидеров. Если он бы вернулся и попал в „Урал“, я бы был очень счастлив», — сказал Иванов, отметив при этом, что купить футболиста «Уралу» вряд ли удасться. Иванов подметил, что итальянский клуб «Фиорентина», в котором сейчас играет Кокорин, «его просто так не отпустит». «Они же его купили за деньги. Я не думаю, что нам удастся купить Александра Кокорина», — сказал президент «Урала». Футбольный клуб хотел бы позвать и Павла Мамаева, но тот уже подписал контракт с «Химками», добавил Иванов.