Иркутский губернатор прокомментировал информацию о переходе в МЧС

22 декабря 2021 в 17:07 Размер текста - 17 +

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев — выходец из МЧС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал информацию о своем назначении главой МЧС России. Он не подтвердил возможное кадровое решение. «Игорь Кобзев сообщил, что у него до 2025 года действует контракт с жителями региона и предложения о переходе в МЧС он не получал», — передает разговор с главой Иркутской области корреспондент ТАСС. В пресс-службе губернатора информацию о возможном назначении Игоря Кобзева и его разговор с корреспондентом не прокомментировали. Ранее URA.RU сообщало, что к 27 декабря, когда будет отмечаться День спасателя, будет решен вопрос с назначением руководителя МЧС России. С момента гибели в сентябре 2021 года Евгения Зиничева временно исполняющим обязанности министра является его первый заместитель Александр Чуприян. Два источника агентства сообщали, что, кроме Кобзева, рассматривалась еще одна кандидатура. Что касается Чуприяна, то он сохранит свою позицию. Относительно назначения Кобзева, являющегося выходцем из МЧС, мнения опрошенных URA.RU экспертов также разделилось. По мнению политолога Марата Баширова, инсайд о назначении иркутского губернатора, избранного в 2020 году, вызывал сомнение из-за закрытости российской кадровой политики. Однако руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков, ранее комментировавший карьерные перемещения Кобзева, такую возможность допускал. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал информацию о своем назначении главой МЧС России. Он не подтвердил возможное кадровое решение. «Игорь Кобзев сообщил, что у него до 2025 года действует контракт с жителями региона и предложения о переходе в МЧС он не получал», — передает разговор с главой Иркутской области корреспондент ТАСС. В пресс-службе губернатора информацию о возможном назначении Игоря Кобзева и его разговор с корреспондентом не прокомментировали. Ранее URA.RU сообщало, что к 27 декабря, когда будет отмечаться День спасателя, будет решен вопрос с назначением руководителя МЧС России. С момента гибели в сентябре 2021 года Евгения Зиничева временно исполняющим обязанности министра является его первый заместитель Александр Чуприян. Два источника агентства сообщали, что, кроме Кобзева, рассматривалась еще одна кандидатура. Что касается Чуприяна, то он сохранит свою позицию. Относительно назначения Кобзева, являющегося выходцем из МЧС, мнения опрошенных URA.RU экспертов также разделилось. По мнению политолога Марата Баширова, инсайд о назначении иркутского губернатора, избранного в 2020 году, вызывал сомнение из-за закрытости российской кадровой политики. Однако руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков, ранее комментировавший карьерные перемещения Кобзева, такую возможность допускал.