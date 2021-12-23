КПРФ предложила Путину провести перевыборы в Госдуму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съезд КПРФ. Москва, новиков дмитрий
Провести новые выборы в нижнюю палату парламента РФ предложил коммунист Дмитрий Новиков Фото:

Президент РФ Владимир Путин имеет все полномочия и мог бы организовать перевыборы в Государственную думаю. Это позволило бы КПРФ и другим левым силам в стране сформировать парламентское большинство, считает зампред ЦК партии Дмитрий Новиков.

«Первая — это перевыборы в Госдуму, но, конечно, после быстрой реформы избирательной системы, переформатирования избиркомов, отказа от электронного и трехдневного голосования, обеспечения равного доступа кандидатов к выборам», — сообщил «Независимой газете» зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. По его словам, у Путина есть для этого все полномочия.

Новиков отмечает, что в этом случае КПРФ и союзники партии сформируют парламентское большинство. Поддержать коммунистов смогли бы члены партии «Справедливая Россия — За правду».

Другим сценарием, по мнению Новикова, могло бы стать включение левых сил в правительство. В этом случае перевыборы в Госдуму бы не понадобились.

Ранее объединение с КПРФ предложили эсеры. По мнению сопредседателя партии Сергея Миронова, в регионах есть тысячи оппозиционных депутатов и Зюганову стоило бы задуматься об объединении сил.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин имеет все полномочия и мог бы организовать перевыборы в Государственную думаю. Это позволило бы КПРФ и другим левым силам в стране сформировать парламентское большинство, считает зампред ЦК партии Дмитрий Новиков. «Первая — это перевыборы в Госдуму, но, конечно, после быстрой реформы избирательной системы, переформатирования избиркомов, отказа от электронного и трехдневного голосования, обеспечения равного доступа кандидатов к выборам», — сообщил «Независимой газете» зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. По его словам, у Путина есть для этого все полномочия. Новиков отмечает, что в этом случае КПРФ и союзники партии сформируют парламентское большинство. Поддержать коммунистов смогли бы члены партии «Справедливая Россия — За правду». Другим сценарием, по мнению Новикова, могло бы стать включение левых сил в правительство. В этом случае перевыборы в Госдуму бы не понадобились. Ранее объединение с КПРФ предложили эсеры. По мнению сопредседателя партии Сергея Миронова, в регионах есть тысячи оппозиционных депутатов и Зюганову стоило бы задуматься об объединении сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...