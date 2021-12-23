КПРФ предложила Путину провести перевыборы в Госдуму

Провести новые выборы в нижнюю палату парламента РФ предложил коммунист Дмитрий Новиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин имеет все полномочия и мог бы организовать перевыборы в Государственную думаю. Это позволило бы КПРФ и другим левым силам в стране сформировать парламентское большинство, считает зампред ЦК партии Дмитрий Новиков.

«Первая — это перевыборы в Госдуму, но, конечно, после быстрой реформы избирательной системы, переформатирования избиркомов, отказа от электронного и трехдневного голосования, обеспечения равного доступа кандидатов к выборам», — сообщил «Независимой газете» зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. По его словам, у Путина есть для этого все полномочия.

Новиков отмечает, что в этом случае КПРФ и союзники партии сформируют парламентское большинство. Поддержать коммунистов смогли бы члены партии «Справедливая Россия — За правду».

Другим сценарием, по мнению Новикова, могло бы стать включение левых сил в правительство. В этом случае перевыборы в Госдуму бы не понадобились.

Ранее объединение с КПРФ предложили эсеры. По мнению сопредседателя партии Сергея Миронова, в регионах есть тысячи оппозиционных депутатов и Зюганову стоило бы задуматься об объединении сил.