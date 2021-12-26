Глава Сургута обозначил планы по кадровой реформе в мэрии

По словам мэра города Андрея Филатова, чиновников будут проверять на наличие компетенций и возможности реализовать тот или иной проект Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Андрей Филатов намерен и дальше проводить кадровую реформу в мэрии, но все решения будут зависеть от конкретных задач, стоящих перед администрацией. Об этом рассказал сам мэр в ходе пресс-конференции по итогам года, передает корреспондент URA.RU.

«Масштабных увольнений не планируется. Однако обновление состава профильных отделов — процесс закономерный — у каждой задачи есть требования к компетенциям сотрудника, которое определяется тем, какие задачи он может реализовать. Мы будем проводить кадровую политику через опыт личного взаимодействия и формировать личную ответственность за то или иное направление и отслеживать», — говорит Филатов.

По словам Филатова, хоть масштабных увольнений в планах нет, но чиновников будут проверять на наличие компетенций и возможности реализовать тот или иной проект. В случае если ответственные лица не будут справляться с возложенными на них обязанностями, будут приниматься управленческие решения. «Никаких планов по увольнению чиновников из администрации нет, но то, что этот процесс будет происходить, наверное, да. Это, мне кажется, нормальное состояние, потому что сложность системы государственного управления возрастает», — пояснил мэр.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте директора «Горводоканала» прочат на должность вице-мэра. Источник издания сообщал, что о назначении Сергея Агафонова в мэрии города могут объявить до конца декабря. Градоначальник Андрей Филатов же в ходе пресс-конференции воздержался от комментариев по поводу скорого назначения Агафонова.

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