27 декабря 2021

Перед новым годом пермяков начали штрафовать за пиротехнику

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка пиротехники на рынке. Курган, продажа фейерверков
Несколько точек по продаже пиротехнике заставили снести Фото:

За декабрь в Перми оштрафовали десять продавцов пиротехники за нарушения. Часть предпринимателей заставили снести незаконные торговые точки. Об этом сообщается на сайте краевого министерства территориальной безопасности.

«В Дзержинском районе в ходе совместных рейдов полиции, МЧС, представителей администрации и Минпромторга выявлено три недобросовестных предпринимателя, в Мотовилихинском районе — один, в Индустриальном — шесть», — сообщается на сайте. Рейды проходят во всех районах Перми и территориях Пермского края.

Некоторых предпринимателей оштрафовали за торговлю в неустановленных местах и нарушение требований пожарной безопасности. Остальных заставили снести свои точки. В ведомстве напоминают, что следует приобретать пиротехнику в специализированных отделах, а не в ларьках или с рук. Салют нельзя запускать дома, направлять на людей и давать в руки детям.

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За декабрь в Перми оштрафовали десять продавцов пиротехники за нарушения. Часть предпринимателей заставили снести незаконные торговые точки. Об этом сообщается на сайте краевого министерства территориальной безопасности. «В Дзержинском районе в ходе совместных рейдов полиции, МЧС, представителей администрации и Минпромторга выявлено три недобросовестных предпринимателя, в Мотовилихинском районе — один, в Индустриальном — шесть», — сообщается на сайте. Рейды проходят во всех районах Перми и территориях Пермского края. Некоторых предпринимателей оштрафовали за торговлю в неустановленных местах и нарушение требований пожарной безопасности. Остальных заставили снести свои точки. В ведомстве напоминают, что следует приобретать пиротехнику в специализированных отделах, а не в ларьках или с рук. Салют нельзя запускать дома, направлять на людей и давать в руки детям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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