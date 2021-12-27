27 декабря 2021
26 декабря 2021
25 декабря 2021

ФСБ задержала челябинского экс-силовика

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший руководитель получал зарплату за «мертвые души» (фото из архива) Фото:

Сотрудники регионального ФСБ по Челябинской области задержали экс-начальника райотдела вневедомственной охраны Коркино. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, бывший силовик подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ России по Челябинской области. По версии следствия, в 2018 году подозреваемый трудоустроил своего знакомого водителем, который фактически не работал. Эту зарплату в сумме более 208 тысяч рублей экс-начальник вневедомственной охраны тратил на свои нужды», — сообщили URA.RU в ведомстве.

В отношении бывшего руководителя вневедомственной охраны возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

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Сотрудники регионального ФСБ по Челябинской области задержали экс-начальника райотдела вневедомственной охраны Коркино. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, бывший силовик подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. «Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ России по Челябинской области. По версии следствия, в 2018 году подозреваемый трудоустроил своего знакомого водителем, который фактически не работал. Эту зарплату в сумме более 208 тысяч рублей экс-начальник вневедомственной охраны тратил на свои нужды», — сообщили URA.RU в ведомстве. В отношении бывшего руководителя вневедомственной охраны возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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