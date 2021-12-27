ФСБ задержала челябинского экс-силовика

Бывший руководитель получал зарплату за «мертвые души» (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники регионального ФСБ по Челябинской области задержали экс-начальника райотдела вневедомственной охраны Коркино. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, бывший силовик подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ России по Челябинской области. По версии следствия, в 2018 году подозреваемый трудоустроил своего знакомого водителем, который фактически не работал. Эту зарплату в сумме более 208 тысяч рублей экс-начальник вневедомственной охраны тратил на свои нужды», — сообщили URA.RU в ведомстве.

В отношении бывшего руководителя вневедомственной охраны возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.