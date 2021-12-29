Вместо ареста Юрию Хованскому назначили запрет на совершение определенных действий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому по делу об оправдании терроризма. С июня он находился в СИЗО. Вместо ареста Хованскому запретили совершать определенные действия.

«Суд согласился отпустить Хованского из СИЗО», — сообщает «Медиазона» (СМИ признано в России иностранным агентом). Запрет на определенные действия для блогера будет действовать до 8 января. Ему нельзя будет покидать дом с десяти вечера до десяти утра, приближаться к месту преступления ближе чем на 300 метров, посещать культурно-массовые мероприятия и использовать средства связи.

«[Позиция следствия изменилась, потому что] стало невозможно отрицать очевидное, что песня была исполнена в 2012 году и сроки давности истекли. Понятия не имею [почему это произошло именно сейчас]», — приводит ответ Хованского на вопросы журналистов в суде «Рен ТВ».

Хованского задержали по обвинению в нарушении части 2 статьи 105 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), передает RT. Причиной стала песня о теракте на мюзикле Норд-Ост, который произошел в октябре 2002 года. Защита Хованского заявляла, что блогер исполнил ее еще в 2012 году. На тот момент статьи об оправдании терроризма в интернете еще не существовало. Ранее следствие попросило изменить или отменить меру пресечения блогеру. Арест Хованскому хотят заменить на запрет определенных действий с 8 января 2022 года, передает агентство Nation News.

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