Гинцбург анонсировал исследования новой вакцины на россиянах

30 декабря 2021 в 03:47 Размер текста - 17 +

Параллельно с исследованием вакцины начнутся испытания новой тест-системы, рассказал Александр Гинцбург Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России 15 января 2022 года начнется набор желающих для исследования назальной вакцины от COVID-19. Об этом заявил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Набор добровольцев для исследования назальной вакцины от коронавируса начнется 15 января. После того как первые люди будут набраны, сразу же начнутся исследования, будет несколько групп испытуемых», — передает слова Александр Гинцбурга ТАСС. Он отметил, что исследования будут проводиться как на привитых, так и на не привитых добровольцах. «Самая большая сложность будет набрать тех, кто не привит и не переболел», — добавил Гинцбург. Также он рассказал об испытаниях разработанной центром тест-системы по определению уровня антител после применения назальной вакцины. По его словам, создание этой системы стало основной сложностью в процессе разработки назальной вакцины. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин привился назальной вакциной от коронавируса. Вирусолог заявил о новой опасности назальной вакцины. Центр имени Гамалеи анонсировал начало продаж назальной вакцины в начале 2022 года. Гинцбург дал обещание, что назальная вакцина защитит от нового штамма коронавируса «Омикрон», передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России 15 января 2022 года начнется набор желающих для исследования назальной вакцины от COVID-19. Об этом заявил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Набор добровольцев для исследования назальной вакцины от коронавируса начнется 15 января. После того как первые люди будут набраны, сразу же начнутся исследования, будет несколько групп испытуемых», — передает слова Александр Гинцбурга ТАСС. Он отметил, что исследования будут проводиться как на привитых, так и на не привитых добровольцах. «Самая большая сложность будет набрать тех, кто не привит и не переболел», — добавил Гинцбург. Также он рассказал об испытаниях разработанной центром тест-системы по определению уровня антител после применения назальной вакцины. По его словам, создание этой системы стало основной сложностью в процессе разработки назальной вакцины. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин привился назальной вакциной от коронавируса. Вирусолог заявил о новой опасности назальной вакцины. Центр имени Гамалеи анонсировал начало продаж назальной вакцины в начале 2022 года. Гинцбург дал обещание, что назальная вакцина защитит от нового штамма коронавируса «Омикрон», передает «Национальная служба новостей».