О своем желании девочка сообщила Текслеру в «директе» (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подарил девочке Маше щенка шпица. О своем новогоднем подарке он написал в своем Instagram-аккаунте.

«Было новогоднее пожелание в „директе“, которое меня очень тронуло. Маша попросила собаку, сделала это очень аргументированно. Надеюсь, шпиц принесет в их семью счастье», — написал губернатор.

По словам Текслера, для девочки желание завести шпица было осознанным и она готова к ответственности. Губернатор отметил, что Маша хорошо учится, собирается поступать в медицинский.

Ранее Текслер принял участие в двух акция «Елка желаний». Одна прошла в его резиденции, другая в исполкоме «ЕР». Губернатор исполнил мечты ребят, сняв с елки шары и прочитав детские записки.

Текслер надеется, что шпиц принесет семье счастье Фото: скрин Instagram А.Л.Текслера