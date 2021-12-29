29 декабря 2021

Челябинский губернатор подарил девочке Маше щенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Елка желаний в исполкоме ЕР. Челябинск, текслер алексей
О своем желании девочка сообщила Текслеру в «директе» (фото из архива) Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подарил девочке Маше щенка шпица. О своем новогоднем подарке он написал в своем Instagram-аккаунте.

«Было новогоднее пожелание в „директе“, которое меня очень тронуло. Маша попросила собаку, сделала это очень аргументированно. Надеюсь, шпиц принесет в их семью счастье», — написал губернатор.

По словам Текслера, для девочки желание завести шпица было осознанным и она готова к ответственности. Губернатор отметил, что Маша хорошо учится, собирается поступать в медицинский.

Ранее Текслер принял участие в двух акция «Елка желаний». Одна прошла в его резиденции, другая в исполкоме «ЕР». Губернатор исполнил мечты ребят, сняв с елки шары и прочитав детские записки.

Текслер надеется, что шпиц принесет семье счастье
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подарил девочке Маше щенка шпица. О своем новогоднем подарке он написал в своем Instagram-аккаунте. «Было новогоднее пожелание в „директе“, которое меня очень тронуло. Маша попросила собаку, сделала это очень аргументированно. Надеюсь, шпиц принесет в их семью счастье», — написал губернатор. По словам Текслера, для девочки желание завести шпица было осознанным и она готова к ответственности. Губернатор отметил, что Маша хорошо учится, собирается поступать в медицинский. Ранее Текслер принял участие в двух акция «Елка желаний». Одна прошла в его резиденции, другая в исполкоме «ЕР». Губернатор исполнил мечты ребят, сняв с елки шары и прочитав детские записки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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