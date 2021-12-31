Российские зоопарки и дельфинарии рискуют прекратить свою работу

01 января 2022 в 03:06 Размер текста - 17 +

В России могут закрыться некоторые зоопарки, цирки и дельфинарии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России могут прекратить свою деятельность некоторые зоопарки, зоосады, цирки, дельфинарии и океанариумы из-за несвоевременной подачи заявки на лицензирование или же по результатам самой проверки. Об этом сообщили сотрудники Россельхознадзора. «Если после 1 января 2022 года в ходе проверки выяснится, что организация не обладает лицензией, будет наложен штраф и инициировано обращение в суд для приостановки деятельности. Все организации, которые не подали заявление на получение лицензии процедуры, Россельхознадзор включил в план проверок на будущий год, который сейчас находится на согласовании в Генеральной прокуратуре РФ», — сообщили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора. Отмечается, что причиной для отказа в выдаче лицензии могут быть нарушения в связи с ненадлежащими условиями содержания животных, режима кормления или транспортировки. Кроме того, сотрудники Россельхознадзора проверят, как производится ветеринарное обслуживание животных и работа самих сотрудников организации. В ведомстве добавили, что организации, получившие лицензию, уже провели качественную работу по изменению условий содержания животных. В Екатеринбурге под угрозой закрытия оказались около 400 экзотических животных из частных зоопарков. Им поручили оформить все необходимые документы до 1 января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России могут прекратить свою деятельность некоторые зоопарки, зоосады, цирки, дельфинарии и океанариумы из-за несвоевременной подачи заявки на лицензирование или же по результатам самой проверки. Об этом сообщили сотрудники Россельхознадзора. «Если после 1 января 2022 года в ходе проверки выяснится, что организация не обладает лицензией, будет наложен штраф и инициировано обращение в суд для приостановки деятельности. Все организации, которые не подали заявление на получение лицензии процедуры, Россельхознадзор включил в план проверок на будущий год, который сейчас находится на согласовании в Генеральной прокуратуре РФ», — сообщили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора. Отмечается, что причиной для отказа в выдаче лицензии могут быть нарушения в связи с ненадлежащими условиями содержания животных, режима кормления или транспортировки. Кроме того, сотрудники Россельхознадзора проверят, как производится ветеринарное обслуживание животных и работа самих сотрудников организации. В ведомстве добавили, что организации, получившие лицензию, уже провели качественную работу по изменению условий содержания животных. В Екатеринбурге под угрозой закрытия оказались около 400 экзотических животных из частных зоопарков. Им поручили оформить все необходимые документы до 1 января.