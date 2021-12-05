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03 декабря 2021

Сотням экзотических зверей в Екатеринбурге грозит гибель на улице

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют диких животных «Спаси меня» Карена Даллакяна. Челябинск, лев, зоопарк, приют животных, симба, львенок
Судьба зверей частных зоопарков пока остается неизвестной Фото:

Из-за нового закона порядка 400 экзотических животных из частных зоопарков в Екатеринбурге рискуют оказаться на улице уже после 1 января. Об этом URA.RU рассказала владелица научного зоопарка «Все как у зверей» Кристина Степанова.

«Согласно принятому в 2019 году закону об ответственном обращении с животными (Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ „Об ответственном обращении с животными“ — прим.ред.) все зоопарки России должны пройти процедуру лицензирования деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках. Срок на оформление документов отвели до 1 января 2022 года. При этом нормы по содержанию животных были введены 30 декабря 2019 года, а уже в марте 2020 года началась пандемия», — объяснила Кристина Степанова.

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Новые правила затрагивают много моментов, но в основном связаны с расширением территории учреждений и увеличением вольеров. К примеру, по новым нормативам площадь вольера для двух свиней должна быть 300 квадратных метров. Из-за эпидемии коронавируса большинство частных зоопарков страны не успели провести реконструкцию своих объектов. В Екатеринбурге без крыши над головой могут остаться около 400 экзотических животных, а в России свой дом потеряют более трех тысяч питомцев — львы, леопарды, пантеры, обезьяны, медведи, волки и прочие звери.

«Какова будет судьба наших животных в случае отказа в выдаче лицензии? Приютов, которые смогут обеспечить нормативный уровень содержания экзотических животных, нет. А нашим питомцам нужен только высокий уровень содержания. Любой иной вариант обрекает их на медленную смерть», — констатировала Степанова.

URA.RU направило запрос в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области с вопросом о судьбе животных в случае отказа зоопаркам в получении лицензии. На момент публикации ответа не поступило.

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Из-за нового закона порядка 400 экзотических животных из частных зоопарков в Екатеринбурге рискуют оказаться на улице уже после 1 января. Об этом URA.RU рассказала владелица научного зоопарка «Все как у зверей» Кристина Степанова. «Согласно принятому в 2019 году закону об ответственном обращении с животными (Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ „Об ответственном обращении с животными“ — прим.ред.) все зоопарки России должны пройти процедуру лицензирования деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках. Срок на оформление документов отвели до 1 января 2022 года. При этом нормы по содержанию животных были введены 30 декабря 2019 года, а уже в марте 2020 года началась пандемия», — объяснила Кристина Степанова. Новые правила затрагивают много моментов, но в основном связаны с расширением территории учреждений и увеличением вольеров. К примеру, по новым нормативам площадь вольера для двух свиней должна быть 300 квадратных метров. Из-за эпидемии коронавируса большинство частных зоопарков страны не успели провести реконструкцию своих объектов. В Екатеринбурге без крыши над головой могут остаться около 400 экзотических животных, а в России свой дом потеряют более трех тысяч питомцев — львы, леопарды, пантеры, обезьяны, медведи, волки и прочие звери. «Какова будет судьба наших животных в случае отказа в выдаче лицензии? Приютов, которые смогут обеспечить нормативный уровень содержания экзотических животных, нет. А нашим питомцам нужен только высокий уровень содержания. Любой иной вариант обрекает их на медленную смерть», — констатировала Степанова. URA.RU направило запрос в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области с вопросом о судьбе животных в случае отказа зоопаркам в получении лицензии. На момент публикации ответа не поступило.
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