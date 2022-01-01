В Японии создают вакцину, дающую пожизненный иммунитет к COVID

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Пункт вакцинации в ТЦ «Воробьёвы горы». Курган, прививка, вакцинация, ковид, вакцина от коронавируса, прививка от covid19, ковид 19
Ученые могут начать испытания вакцины от коронавируса, дающей пожизненный иммунитет Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Ученые Токийского института медицинских наук приступили к разработке вакцины от COVID, дающей пожизненный иммунитет. Клинические испытания запланированы на 2023 год, передает издание The Japan Times.

«За основу взята вакцина против оспы, разработанная в 18 веке британским врачом Эдвардом Дженнером. Она содержала в себе неопасный для человека вирус коровьей оспы и в конечном итоге помогла человечеству побороть смертельное заболевание», — передает издание.

Согласно предположениям ученых, необходимо создать рекомбинантный вирус осповакцины с вирусом, вызывающим COVID. Такой подход может привести к выработке пожизненного клеточного иммунитета от болезни.

Ранее Минздрав РФ включил детскую вакцину от COVID «Спутник V» в рекомендации по лечению болезни. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что более 78 млн россиян привились первым компонентом вакцины от коронавируса, пишет RT. В ноябре первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков заявил, что в РФ ведется разработка до десяти новых вакцин от коронавируса.

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Ученые Токийского института медицинских наук приступили к разработке вакцины от COVID, дающей пожизненный иммунитет. Клинические испытания запланированы на 2023 год, передает издание The Japan Times. «За основу взята вакцина против оспы, разработанная в 18 веке британским врачом Эдвардом Дженнером. Она содержала в себе неопасный для человека вирус коровьей оспы и в конечном итоге помогла человечеству побороть смертельное заболевание», — передает издание. Согласно предположениям ученых, необходимо создать рекомбинантный вирус осповакцины с вирусом, вызывающим COVID. Такой подход может привести к выработке пожизненного клеточного иммунитета от болезни. Ранее Минздрав РФ включил детскую вакцину от COVID «Спутник V» в рекомендации по лечению болезни. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что более 78 млн россиян привились первым компонентом вакцины от коронавируса, пишет RT. В ноябре первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков заявил, что в РФ ведется разработка до десяти новых вакцин от коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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