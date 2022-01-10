Экс-советник Назарбаева: ОДКБ в Казахстане взбесила Запад

Ввод российских десантников в Казахстан помешал планам Запада, уверен Ермухамет Ертысбаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Ввод в Казахстан миротворческого контингента стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности взбесил западные страны и помешал их планам. Об этом заявил экс-советник бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

«В Центрально-Азиатском регионе к Казахстану — гигантский интерес западных держав. Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад», — заявил Ертысбаев в интервью РИА «Новостям».

Бывший соратник Назарбаева в разговоре с журналистами отметил, что причастность Евросоюза и США к беспорядкам в Казахстане «не подвергается никаким сомнениям». По мнению Ертысбаева, это делается для того, чтобы создать для России дополнительный очаг напряженности в тылу перед сложными переговорами с США.

Ввод миротворческих сил стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстан произошел по просьбе главы республики Касыма-Жомарта Токаева после начавшихся беспорядков. Ранее он ввел в стране чрезвычайное положение.

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