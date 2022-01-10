Экс-советник Назарбаева: ОДКБ в Казахстане взбесила Запад

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, вдв, десантники, десант, армия, военные, солдаты, военнослужащие, строй
Ввод российских десантников в Казахстан помешал планам Запада, уверен Ермухамет Ертысбаев Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Ввод в Казахстан миротворческого контингента стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности взбесил западные страны и помешал их планам. Об этом заявил экс-советник бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

«В Центрально-Азиатском регионе к Казахстану — гигантский интерес западных держав. Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад», — заявил Ертысбаев в интервью РИА «Новостям».

Бывший соратник Назарбаева в разговоре с журналистами отметил, что причастность Евросоюза и США к беспорядкам в Казахстане «не подвергается никаким сомнениям». По мнению Ертысбаева, это делается для того, чтобы создать для России дополнительный очаг напряженности в тылу перед сложными переговорами с США.

Ввод миротворческих сил стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстан произошел по просьбе главы республики Касыма-Жомарта Токаева после начавшихся беспорядков. Ранее он ввел в стране чрезвычайное положение.

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Ввод в Казахстан миротворческого контингента стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности взбесил западные страны и помешал их планам. Об этом заявил экс-советник бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев. «В Центрально-Азиатском регионе к Казахстану — гигантский интерес западных держав. Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад», — заявил Ертысбаев в интервью РИА «Новостям». Бывший соратник Назарбаева в разговоре с журналистами отметил, что причастность Евросоюза и США к беспорядкам в Казахстане «не подвергается никаким сомнениям». По мнению Ертысбаева, это делается для того, чтобы создать для России дополнительный очаг напряженности в тылу перед сложными переговорами с США. Ввод миротворческих сил стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстан произошел по просьбе главы республики Касыма-Жомарта Токаева после начавшихся беспорядков. Ранее он ввел в стране чрезвычайное положение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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