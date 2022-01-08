Исправительная колония в Пермском крае наказала школу за долги

Суд решил взыскать денежные средства со школы в пользу колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Исправительная колония №10, расположенная в Чусовском городском округе Пермского края, выиграла судебный спор у школы. Как отмечается на сайте арбитражного суда края, колония взыскала с образовательного учреждения долги за поставки тепла, а также пени за просрочку оплаты.

«Взыскать с МБОУ „Скальнинская средняя общеобразовательная школа“ в пользу ФКУ „Исправительная колония № 10 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю“ 21 056 рублей 45 копеек, в том числе задолженность по муниципальному контракту No 155 от 01.01.2020 года на теплоснабжение образовательного учреждения за декабрь 2020 года в сумме 20 586 рублей 42 копейки пени в сумме 470 рублей 03 копейки», — сказано в судебном решении.

ИК-10 является самой крупной колонией, расположенной на территории Пермского края. URA.RU рассказывало, что в 2021 году в исправительном учреждении произошло несколько громких инцидентов, связанных с лицами, которые отбывают в ней наказание. Так, одному из осужденных, находившемся на производстве, отрезало голову. Спустя два месяца на другого заключенного упала крыша пилорамы. Также в колонии несколько осужденных вогнали в себя гвозди в знак несогласия с действиями администрации.

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