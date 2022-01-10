Жириновский обвинил Зюганова в жадности. «Не делится медом»

10 января 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

Владимир Жириновский сказал, что у Геннадия Зюганова есть пасека Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал жадным своего коллегу, руководителя фракции КПРФ Геннадия Зюганова, потому что тот не отправляет ему мед со своей пасеки. По его словам, Зюганов 30 лет занимается медом и у него большая пасека. «Медом занимается. Он это любит, [у него] огромная пасека. Но жадный. За 30 лет одну маленькую баночку прислал. И то прислал, когда покритиковал его. Он там, наверное тонну [меда] собирает. Жадный, как все коммунисты», — заявил Владимир Жириновский в программе «Мне смешно», видео опубликовано на youtube-канале LABELSMART. Он назвал Зюганова добродушным. По словам Жириновского, тот пьет чай с медом, поэтому у него хорошее здоровье. URA.RU не удалось получить комментарий Геннадия Зюганова: в ответ на звонок журналиста депутат попросить перезвонить позднее, после чего перестал брать трубку. Ранее Жириновский предложил закрыть все левые партии в стране, в том числе «Справедливую Россию» и КПРФ. Они нужны для создания видимости демократии в стране, считает лидер ЛДПР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал жадным своего коллегу, руководителя фракции КПРФ Геннадия Зюганова, потому что тот не отправляет ему мед со своей пасеки. По его словам, Зюганов 30 лет занимается медом и у него большая пасека. «Медом занимается. Он это любит, [у него] огромная пасека. Но жадный. За 30 лет одну маленькую баночку прислал. И то прислал, когда покритиковал его. Он там, наверное тонну [меда] собирает. Жадный, как все коммунисты», — заявил Владимир Жириновский в программе «Мне смешно», видео опубликовано на youtube-канале LABELSMART. Он назвал Зюганова добродушным. По словам Жириновского, тот пьет чай с медом, поэтому у него хорошее здоровье. URA.RU не удалось получить комментарий Геннадия Зюганова: в ответ на звонок журналиста депутат попросить перезвонить позднее, после чего перестал брать трубку. Ранее Жириновский предложил закрыть все левые партии в стране, в том числе «Справедливую Россию» и КПРФ. Они нужны для создания видимости демократии в стране, считает лидер ЛДПР.