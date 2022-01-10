В челябинском правительстве запланировали зарубежные командировки

Власти планируют посетить Арабские Эмираты, Германию и Японию (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство Челябинской области в 2022 году планирует провести 21 выставочное мероприятие за рубежом по созданию положительного имиджа региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Алексея Текслера, планы поездок могут меняться из-за коронавируса.

«План по зарубежным выставкам принимается в регионе ежегодно, и это условие исполнения нацпроекта „Международная кооперация и экспорт“. План этот предварительный, поскольку ситуация в различных странах может меняться, как в политическом плане, так и в плане ограничений, связанных с коронавирусом. Заранее составить график поездок со стопроцентной точностью невозможно», — заявили в пресс-службе главы региона.

Согласно плану зарубежных поездок на 2022 год, делегации от Челябинской области планируют посетить Казахстан, Арабские Эмираты, Германию, Узбекистан, Китай, Австралию, Турцию, Японию, Индонезию и Туркменистан. В ходе визита регион будет демонстрировать свои достижения в области промышленности, инноваций и высоких технологий.

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