По одной из версий, Орлов вступил в борьбу за Счетную палату по просьбе именно Валерия Чайникова (на фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Разбираться в конфликте между мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и спикером гордумы Игорем Володиным поручено заместителю губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Валерию Чайникову. Сам Куйвашев пока не вмешивается в ситуацию. Об этом URA.RU сообщил источник в городских структурах власти, знакомый с текущим раскладом.

«От резиденции губернатора ситуацию контролирует Чайников, переговоры продолжаются», — поделился собеседник агентства, не уточнив, встречался ли Чайников с Володиным (с Орловым он общается регулярно). Ранее URA.RU сообщило, что 17 января председатель думы, выйдя из отпуска, вступил в некие кулуарные консультации, но пока не известно, с кем конкретно (ясно лишь, что, вопреки ожиданиям политтусовки, Орлов и Володин не общались в понедельник утром). Сам Чайников наличие поручения от шефа отрицает. «У меня пока нет информации о поручении мне разбираться в каком-либо конфликте», — заявил он URA.RU.

О первом за время совместной работы столкновении между Орловым и Володиным источники URA.RU рассказали на прошлой неделе. Предметом спора является пост главы городской Счетной палаты. Володин, желая сохранить контроль над органом, настаивает на переназначении своего товарища Андрея Парунина. А Орлов продвигает экс-главу облизбиркома Владимира Русинова. По одной из версий, это просьба Чайникова (Русинова называют его товарищем).

В частных разговорах, по данным URA.RU, Орлов, якобы, ссылается на то, что выдвижение Русинова Куйвашевым согласовано. «Но звонков от губернатора пока не было, — говорит источник, близкий к думе.

«В противном случае спор был бы уже погашен. Такова тактика губернатора: он сначала дает сторонам разобраться самостоятельно и выступает арбитром лишь в самый последний момент, когда становится ясно, что спор неразрешим», — отмечает он. Представители главы региона пока не комментируют ситуацию, в пресс-службе мэрии утверждают, что не обладают информацией по теме. А Володин говорит, что конфликта с Орловым у него нет.

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