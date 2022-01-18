Российские туристы остались без доступных путевок в Таиланд

18 января 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Отдых в Таиланде подорожал более чем в два раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Туры из России в Таиланд подорожали более чем два раза по сравнению с допандемийным 2020 годом. В среднем отдохнуть в стране вдвоем 10 дней стоит около 160 тыс. рублей, сообщают в Ассоциации туроператоров России. При этом перелет в эту сумму не входит. «Средний чек на туры в Таиланд, по данным ряда туроператоров, сейчас находится на уровне 160 тыс. рублей на двоих на 10 дней без перелета. Это чуть дешевле новогодних цен, но в любом случае существенно дороже, чем до пандемии. Так, в начале января 2020 года пакетный тур в Таиланд можно было купить за 90 092 рублей на двоих на 10 ночей. В среднем по рынку, средний чек тура в Таиланд, говорят в компаниях, вырос в 2,1-2,2 раза, в ряде компаний гораздо больше», — говорится на сайте АТОР. Увеличение цен эксперты объясняют тем, что туристы предпочитают заселяться в дорогие пятизвездочные отели. Дело в том, что в стране мало гостиниц ниже классом, входящих в систему SHA +, которая подразумевает сертификацию министерства туризма Таиланда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Туры из России в Таиланд подорожали более чем два раза по сравнению с допандемийным 2020 годом. В среднем отдохнуть в стране вдвоем 10 дней стоит около 160 тыс. рублей, сообщают в Ассоциации туроператоров России. При этом перелет в эту сумму не входит. «Средний чек на туры в Таиланд, по данным ряда туроператоров, сейчас находится на уровне 160 тыс. рублей на двоих на 10 дней без перелета. Это чуть дешевле новогодних цен, но в любом случае существенно дороже, чем до пандемии. Так, в начале января 2020 года пакетный тур в Таиланд можно было купить за 90 092 рублей на двоих на 10 ночей. В среднем по рынку, средний чек тура в Таиланд, говорят в компаниях, вырос в 2,1-2,2 раза, в ряде компаний гораздо больше», — говорится на сайте АТОР. Увеличение цен эксперты объясняют тем, что туристы предпочитают заселяться в дорогие пятизвездочные отели. Дело в том, что в стране мало гостиниц ниже классом, входящих в систему SHA +, которая подразумевает сертификацию министерства туризма Таиланда.