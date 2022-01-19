RT: главврача тюрьмы, где сидел Навальный, поймали на взятке

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Главврач тюремной больницы задержан по делу о коррупции Фото:

В Москве задержан главврач больницы СИЗО «Матросская тишина» Александр Кравченко. Его подозревают в получении взятки.

О задержании руководителя тюремной больницы рассказал источник RT. Официально ФСИН и МВД пока никак не комментируют информацию.

«Матросская тишина» — неофициальное название следственного изолятора №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН РФ) по Москве. До этапирования в ИК-2 во Владимирской области там сидел отбывающий наказание за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» политик Алексей Навальный.

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В Москве задержан главврач больницы СИЗО «Матросская тишина» Александр Кравченко. Его подозревают в получении взятки. О задержании руководителя тюремной больницы рассказал источник RT. Официально ФСИН и МВД пока никак не комментируют информацию. «Матросская тишина» — неофициальное название следственного изолятора №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН РФ) по Москве. До этапирования в ИК-2 во Владимирской области там сидел отбывающий наказание за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» политик Алексей Навальный.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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