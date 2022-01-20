В Перми анонсировали международный спортивный турнир

21 января 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

Чемпионат будет проходить во дворце «Молот» и спорткомплексе им. Сухарева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми состоится чемпионат мира по керлингу. Он пройдет с 19 по 26 ноября в 2022 году. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «Пермь станет местом проведения чемпионата Европы по керлингу 2022 года», — сообщается на сайте. Во дворце «Молот» будет проходить чемпионат дивизиона А, в спорткомплексе им. Сухарева — дивизиона B. Губернатор края Дмитрий Махонин поручил минспорта проработать вопрос о создании условий для занятий керлингом в регионе. Также помимо чемпионата по керлингу в Перми в этому году пройдут и другие соревнования. В марте состоится финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, в мае — командный Кубок России по боксу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Перми состоится чемпионат мира по керлингу. Он пройдет с 19 по 26 ноября в 2022 году. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «Пермь станет местом проведения чемпионата Европы по керлингу 2022 года», — сообщается на сайте. Во дворце «Молот» будет проходить чемпионат дивизиона А, в спорткомплексе им. Сухарева — дивизиона B. Губернатор края Дмитрий Махонин поручил минспорта проработать вопрос о создании условий для занятий керлингом в регионе. Также помимо чемпионата по керлингу в Перми в этому году пройдут и другие соревнования. В марте состоится финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, в мае — командный Кубок России по боксу.