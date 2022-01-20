20 января 2022

В Перми анонсировали международный спортивный турнир

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Тренировка сборной Свердловской области по керлингу в Екатеринбург-ЭКСПО, керлинг
Чемпионат будет проходить во дворце «Молот» и спорткомплексе им. Сухарева Фото:

В Перми состоится чемпионат мира по керлингу. Он пройдет с 19 по 26 ноября в 2022 году. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края.

«Пермь станет местом проведения чемпионата Европы по керлингу 2022 года», — сообщается на сайте. Во дворце «Молот» будет проходить чемпионат дивизиона А, в спорткомплексе им. Сухарева — дивизиона B.

Губернатор края Дмитрий Махонин поручил минспорта проработать вопрос о создании условий для занятий керлингом в регионе. Также помимо чемпионата по керлингу в Перми в этому году пройдут и другие соревнования. В марте состоится финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, в мае — командный Кубок России по боксу.

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В Перми состоится чемпионат мира по керлингу. Он пройдет с 19 по 26 ноября в 2022 году. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «Пермь станет местом проведения чемпионата Европы по керлингу 2022 года», — сообщается на сайте. Во дворце «Молот» будет проходить чемпионат дивизиона А, в спорткомплексе им. Сухарева — дивизиона B. Губернатор края Дмитрий Махонин поручил минспорта проработать вопрос о создании условий для занятий керлингом в регионе. Также помимо чемпионата по керлингу в Перми в этому году пройдут и другие соревнования. В марте состоится финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, в мае — командный Кубок России по боксу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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