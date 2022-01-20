Травивший ученика челябинский педагог увольняется

Прокуратура должна дать правовую оценку действиям педагога (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учитель челябинской школы, которая оскорбляла и выкручивала ребенку руки за невыученный стих, написала заявление об увольнении. Точку в этом деле должна поставить прокуратура. Об этом URA.RU 21 января сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

«К нам обратилась мама ученика 2 класса. С ее слов, педагог причинила боль ее сыну за то, что он выучил не тот стих. Мною была организована проверка и в ходе встречи директор школы сообщил, что учительница написала заявление об увольнении, но оно не подписано и она продолжает работать. Ситуацию под свой контроль взяла прокуратура и мы ждем административного решения в отношении учительницы», — сообщила URA.RU Майорова.

Мать ребенка утверждает, что учительница унижала ребенка во время урока. Якобы педагог дернула школьника за руку и он плакал от боли. По ее словам, учитель оказывала психическое давление и применяла жесткие меры не в первый раз. Другие дети в классе тоже боятся ходить в школу и постоянно находятся в нервном напряжении.

«Ребенка мы перевели в другой класс. Сразу после нас родители перевели еще одного ребенка из этого класса, опасаясь за психическое и физическое здоровье», — написала мама в обращении на имя Майоровой.

Детский омбудсмен заявила, что ее проверка в отношении учительницы подтвердила жалобы мамы школьника. К решению данного вопроса подключилась прокуратура. Ранее сообщалось, что из-за конфликта с учителем третьеклассник из Екатеринбурга бросил учебу.

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