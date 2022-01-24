Прокурор похвалил «Уральские авиалинии», лидирующие в опозданиях

«Уральские авиалинии» увеличили регулярность рейсов на 17% Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий похвалил за успехи авиакомпанию «Уральские авиалинии», которая была признана самой непунктуальной компанией мира. Статистикой он поделился во время пресс-конференции на видеохостинге YouTube.

«С начала 2021 года регулярность рейсов „Уральских авиалиний“ составляла 80%. На конец года этот показатель был на уровне около 97-98%», — рассказал Дроздецкий. Он подчеркнул, что авиакомпания понимала, какие репутационные потери может понести из-за задержек рейсов.

В связи с этим было вручную обработано более 600 жалоб, которые поступили на «Уральские авиалинии» в прокуратуру. Дроздецкий выразил надежду, что ситуация с регулярностью перелетов будут и дальше улучшаться, однако подчеркнул, что у крупных авиакомпаний всегда фиксируется больше нарушений, чем у мелких.

В декабре 2021 года аналитики посчитали «Уральские авиалинии» самой непунктуальной авиакомпанией среди крупнейших 150 авиакомпаний мира. Пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова посчитала данные аналитиков некорректными и уточнила, что регулярность рейсов компании составляла на тот момент 98,5%.

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