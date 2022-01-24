24 января 2022

Пермяки готовят жалобу в прокуратуру из-за отключения отопления

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Часть пермяков останется в среду без отопления Фото:

Заявление в прокуратуру намерены подать жители нескольких пермских многоэтажек из-за планируемого отключения домов от тепла, горячей и холодной воды. Об этом URA.RU рассказали в ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт», чьи дома попадают под отключение.

«26 января четыре многоквартирных дома в центре Перми останутся без отопления, горячей и холодной воды. Полторы тысячи человек лишатся ключевых коммунальных ресурсов в разгар отопительного сезона. Еще 14 объектов будут отключены от отопления и горячей воды, в том числе детский сад и колледж», — говорится в сообщении ассоциации, поступившем в редакцию. ТСЖ об отключении проинформировали в пермском филиале компании «ЭнергосбыТ Плюс».

Причиной временной остановки подачи энергоресурсов поставщик называет ремонтные работы на трубопроводе. Но жителей это не успокаивает, они готовят жалобу на коммунальщиков в прокуратуру. «Вот они так подготовились летом к отопительному сезону», — поясняет председатель «Пермского стандарта» Александр Зотин.

Официальный представитель Пермских тепловых сетей Александр Молчанов заявил URA.RU, что полного отключения тепла в домах не будет. «Будут проведены необходимые работы, вследствие чего возможно кратковременное снижение параметров подачи теплоносителя. Работы будут закончены к концу рабочего дня», — сказал он. Молчанов отметил, что готовность теплосетей Перми к отопительному сезону обеспечена в полном объеме. Но уровень износа коммуникаций остается достаточно высоким, поэтому могут выявляться некоторые дефекты, что и произошло в этот раз.

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Заявление в прокуратуру намерены подать жители нескольких пермских многоэтажек из-за планируемого отключения домов от тепла, горячей и холодной воды. Об этом URA.RU рассказали в ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт», чьи дома попадают под отключение. «26 января четыре многоквартирных дома в центре Перми останутся без отопления, горячей и холодной воды. Полторы тысячи человек лишатся ключевых коммунальных ресурсов в разгар отопительного сезона. Еще 14 объектов будут отключены от отопления и горячей воды, в том числе детский сад и колледж», — говорится в сообщении ассоциации, поступившем в редакцию. ТСЖ об отключении проинформировали в пермском филиале компании «ЭнергосбыТ Плюс». Причиной временной остановки подачи энергоресурсов поставщик называет ремонтные работы на трубопроводе. Но жителей это не успокаивает, они готовят жалобу на коммунальщиков в прокуратуру. «Вот они так подготовились летом к отопительному сезону», — поясняет председатель «Пермского стандарта» Александр Зотин. Официальный представитель Пермских тепловых сетей Александр Молчанов заявил URA.RU, что полного отключения тепла в домах не будет. «Будут проведены необходимые работы, вследствие чего возможно кратковременное снижение параметров подачи теплоносителя. Работы будут закончены к концу рабочего дня», — сказал он. Молчанов отметил, что готовность теплосетей Перми к отопительному сезону обеспечена в полном объеме. Но уровень износа коммуникаций остается достаточно высоким, поэтому могут выявляться некоторые дефекты, что и произошло в этот раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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