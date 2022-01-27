Politico назвала сценарии вторжения России на Украину

27 января 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

Россия может атаковать Украину с нескольких сторон, считают военные эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россия может попробовать «захватить» Украину к востоку от Днепра, начав вторжение по нескольким направлениям. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на военных аналитиков. «Идеальным сценарием для Путина был бы раздел Украины, который оставил бы ему контроль над страной к востоку от реки Днепр, которая протекает примерно посередине Украины, от белорусской границы до Черного моря», — пишет издание. Также военный конфликт может начаться из-за серии стычек в Донбассе, которые перерастут в полномасштабный конфликт. Россия может начать атаковать Украину с нескольких сторон, в том числе с воздуха. Предполагается, что основной целью станет Киев, который подвергнется нападению с воздуха и обеих сторон Днепра. Подобным способом РФ может попытаться воспользоваться при захвате других городов, в том числе Харькова. Помимо армии Москва может направить войска Росгвардии, которые будут следить за порядком в захваченных городах и бороться с диссидентами. «Сценарии варьируются от установления „сухопутного моста“ в Крым до тотальной оккупации всей Украины. Многие считают первый вариант недостаточным для Путина для реализации его цели контролировать политическое будущее Украины, а второй слишком сложным в долгосрочной перспективе», — отмечает газета. Россия не планирует нападать на Украину и не угрожает ей, цитирует «Дни.ру» заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева. Дружественные Украине страны, по его словам, искусственно нагнетают ситуацию. Замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что Россия может напасть на Украину до середины февраля. CNN со ссылкой на источники завило, что НАТО и США обсуждают дополнительное размещение военных для подготовки к возможному нападению Москвы на Киев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия может попробовать «захватить» Украину к востоку от Днепра, начав вторжение по нескольким направлениям. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на военных аналитиков. «Идеальным сценарием для Путина был бы раздел Украины, который оставил бы ему контроль над страной к востоку от реки Днепр, которая протекает примерно посередине Украины, от белорусской границы до Черного моря», — пишет издание. Также военный конфликт может начаться из-за серии стычек в Донбассе, которые перерастут в полномасштабный конфликт. Россия может начать атаковать Украину с нескольких сторон, в том числе с воздуха. Предполагается, что основной целью станет Киев, который подвергнется нападению с воздуха и обеих сторон Днепра. Подобным способом РФ может попытаться воспользоваться при захвате других городов, в том числе Харькова. Помимо армии Москва может направить войска Росгвардии, которые будут следить за порядком в захваченных городах и бороться с диссидентами. «Сценарии варьируются от установления „сухопутного моста“ в Крым до тотальной оккупации всей Украины. Многие считают первый вариант недостаточным для Путина для реализации его цели контролировать политическое будущее Украины, а второй слишком сложным в долгосрочной перспективе», — отмечает газета. Россия не планирует нападать на Украину и не угрожает ей, цитирует «Дни.ру» заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева. Дружественные Украине страны, по его словам, искусственно нагнетают ситуацию. Замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что Россия может напасть на Украину до середины февраля. CNN со ссылкой на источники завило, что НАТО и США обсуждают дополнительное размещение военных для подготовки к возможному нападению Москвы на Киев.