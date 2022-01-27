В Челябинской области с COVID госпитализировано 125 детей

С приходом «Омикрона» взлета госпитализаций в Челябинской области не произошло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области было госпитализировано 125 детей из числа заболевших COVID-19. Об этом на брифинге 28 января заявил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

«На сегодня было госпитализировано 125 детей. Из них 25 с пневмонией. Это рост в пределах статистической погрешности», — заявил глава минздрава, отвечая на вопрос журналистов о числе детей и подростков, которым потребовалась помощь в стационарах.

Рост заболеваемости коронавирусом в Челябинской области, по оценке министра, будет продолжаться в течение месяца. Соответственно, к концу его регион выйдет на пик числа заболевших. При этом Семенов оговорился, что прогноз дан исходя из существующих в России и мире тенденций и может быть скорректирован.

Главным средством профилактики COVID-19 по-прежнему остается вакцинация. На сегодня по данным регионального минздрава среди взрослого населения доля сделавших прививку приближается к 59%. Также в Челябинской области началась вакцинация детей и подростков. Всего регион получил 2,4 тысячи доз вакцины «Спутник М», при этом заявлении о желании привить своих детей подали 1,7 тысячи родителей.

«В течение 27 января было сделано 25 прививок детям и подросткам. Все прошло удовлетворительно, все чувствуют себя хорошо», — резюмировал Семенов.

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