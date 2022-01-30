Пермский губернатор раздал деньги на памятники

Дом купца Грибушина в Кунгуре ждет масштабный ремонт Фото: Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление о распределении среди муниципалитетов субсидий на работы по сохранению объектов культурного наследия. На пять памятников из регионального бюджета в этом году будет потрачено более 42 млн 421 тысячи рублей, следует из документов, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.

Самая большая субсидия достанется Кунгуру — 28,397 млн рублей выделяется на «Дом купца М.И. Грибушина». Согласно приказу начальника региональной госинспекции по охране объектов культурного наследия, на объекте предстоит выполнить множество ремонтных работ. «Ремонт (устройство) отмостки, ремонт цоколя, ремонт крылец, ремонт стропильной системы до 31.12.2024. Реставрация фасадов, в том числе оконных заполнений — до 31.12.2025», — говорится в документе, размещенном на сайте ведомства.

Двухэтажный особняк купца Грибушина был построен в 1867 году. На тот момент он был признан одним из самых дорогих зданий города.

Постановлением правительства Прикамья 3,021 млн рублей получит бюджет Перми на сохранение монумента «Героям фронта и тыла» в центре города. 3,095 млн рублей выделено Березовскому округу на содержание братской могилы и памятника «Морякам 1-го Кронштадтского полка, погибшим за Советскую власть в 1918 году». Более шести миллионов рублей потратят на особняк Головиных в Чердыни, а почти 1,9 млн — на здание приходского училища в Добрянке.

Дом купца М.И. Грибушина в Кунгуре. Один из самых дорогих на момент постройки Панорама Google

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